Trumps voormalig adviseur Roger Stone aangeklaagd

Vanuit Trump Tower in New York gingen in 2016 gretige boodschappen naar de ambassade van Ecuador in Londen: wat voor onthullingen over presidentskandidaat Hillary Clinton waren er te verwachten en wanneer? Die verzoeken zijn te lezen in de dagvaarding tegen degene die ze overbracht, Roger Stone.

Die werd vandaag door de FBI van zijn bed gelicht en aangeklaagd voor liegen tegen het Congres en beïnvloeding van een getuige. De lange arm van het Rusland-onderzoek heeft daarmee de naaste vriendenkring van Donald Trump bereikt. Stone (66) kent Trump al veertig jaar. Hij was in 2016 korte tijd medewerker van de campagne-organisatie van de president, maar bleef hem na zijn ontslag adviseren.

Volgens de aanklacht had Stone, in weerwil van zijn ontkenningen tegen een Congrescommissie, via twee tussenpersonen contact met Julian Assange, de leider van WikiLeaks die in de ambassade in Londen asiel geniet. Die organisatie publiceerde in 2016 e-mails die door Russische hackers waren gestolen van de Democraten en de campagne-organisatie van Clinton. Toen een van die tussenpersonen werd opgeroepen om te getuigen tegenover het Congres, drong Stone er bij hem op aan, het bestaan van de andere tussenpersoon geheim te houden, of niet te getuigen. Anders zou blijken dat Stone gelogen had.

Speculatie De aanklacht citeert boodschappen van ‘een hoge functionaris van de campagne-organisatie’ – volgens mediaberichten zou het om Trumps toenmalige adviseur Steve Bannon gaan – waarin wordt geïnformeerd naar de plannen van WikiLeaks. Nadat de eerste vracht e-mails openbaar was gemaakt, kreeg Stone een sms van een medewerker van die hoge functionaris met de tekst: “Goed gedaan!” Helemaal intrigerend is een passage in de aanklacht waarin wordt gemeld dat die hoge functionaris ‘werd geïnstrueerd contact op te nemen met Stone over eventuele volgende onthullingen’. Kennelijk door iemand die nog hoger was: dat zou, speculeerden de Amerikaanse media, wel eens over Donald Trump zou kunnen gaan. Trumps woordvoerster Sarah Sanders weigerde tegenover journalisten te ontkennen dat het Trump was die de opdracht gaf, omdat ze ‘de aanklacht nog niet gelezen’ had en ‘geen jurist is’. Roger Stone zei, na op borgtocht te zijn vrijgelaten, dat hij onschuldig is en ‘geen vals getuigenis zal afleggen tegen de president.’

