Trumps strategie van dreigen, onderhandelen en weer dreigen lijkt te werken in het handelsconflict

Hard tegen hard ging het vorige week in het handelsconflict tussen de VS en China, maar achter de schermen waren de partijen al met onderhandelingen begonnen. Ze voeren gesprekken om de Amerikaanse toegang tot de Chinese markt te verbeteren, bijvoorbeeld voor financiële dienstverleners.

Lees verder na de advertentie

De Chinese premier Li Keqiang bevestigde dit vandaag en verklaarde dat China buitenlandse en binnenlandse bedrijven gelijk zal behandelen, buitenlanders niet zal dwingen om technologische kennis af te staan en het intellectueel eigendom beter zal beschermen. Beloftes die overigens bekend in de oren klinken.

Vanuit Washington nemen de Amerikaanse minister van financiën Steven Mnuchin en de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer het voortouw, vanuit Peking heeft China’s topeconoom Liu He de leiding. De drie kennen elkaar, want Liu He, opgeleid aan de Amerikaanse universiteit Harvard, was laatst in Washington voor gesprekken. Kort daarna werd hij op het Volkscongres in eigen land benoemd tot vicepremier voor economische zaken.

Peking heeft een eigen han­del­s­t­ac­tiek: uitstel is afstel

Felicitaties Mnuchin belde Liu He zaterdag om hem daarmee te feliciteren, schreef de Wall Street Journal vandaag. Donderdag was Trump met maatregelen gekomen om de Chinese invoer in de VS met minstens 50 miljard dollar te belasten. China kondigde tegenmaatregelen aan ter waarde van 3 miljard dollar en waarschuwde een handelsoorlog tot het bittere eind uit te vechten. Aan de telefoon ging het over het handelstekort dat president Trump zo dwarszit. China exporteert voor 375 miljard dollar meer naar Amerika dan omgekeerd. Liu He en Mnuchin bespraken volgens een Amerikaanse woordvoerder dat een dialoog de beste weg is om dit tekort te verkleinen. Liu He zei volgens het Chinese nieuwsbureau Xinhua tegen Mnuchin dat Amerika de internationale handelsregels overtreedt en dat China zijn eigen belangen zal verdedigen. Volgens de Wall Street Journal hadden Mnuchin en Lighthizer vorige week al een wensenlijstje naar He gestuurd. Daarop stond onder meer dat China de invoertarieven van 25 procent voor Amerikaanse auto’s moet schrappen en meer halfgeleiders van Amerikaanse makelij moet kopen. Door het nieuws over de onderhandelingen veerden de beurzen vandaag op. Een onderzoeker van Accendo Markets merkte tegen Reuters op dat president Trump invoerheffingen blijkbaar ziet als drukmiddel voor onderhandelingen en niet echt de intentie heeft een wereldwijde handelsoorlog te ontketenen.