Trumps schoonzoon Kushner mag geen topgeheimen meer inzien

Kushner heeft al een jaar als adviseur in het Witte Huis gewerkt met slechts een voorlopige veiligheidsgoedkeuring op zak. Voor een permanente veiligheidsverklaring is een heel grondig antecedentenonderzoek nodig. Dat is bij Kushner nog niet afgerond, onder meer wegens zijn enorme financiële netwerk. Toch had hij inzage in het hoogst geclassificeerde materiaal.

Het nieuws over Kushner volgt op onthullingen dat een reeks adviseurs van het Witte Huis nog veiligheidsgoedkeuring moet krijgen, maar toch vrije toegang heeft tot gevoelige informatie. Stafchef John Kelly kondigde vorige week aan dat de procedure gewijzigd wordt. Vorige maand bleek dat adviseur Rob Porter een voorlopige veiligheidsgoedkeuring had gekregen ondanks beschuldigingen van huiselijke geweld door zijn twee ex-vrouwen.

Kushner kreeg afgelopen jaar toegang tot de topgeheime President's Daily Brief, een dagelijkse update door de veiligheidsdiensten. Hij heeft zich in Trumps eerste jaar beziggehouden met internationale relaties, onder meer in het Midden-Oosten en binnenlandse zaken als infrastructuur. Witte Huis-woordvoerder Sarah Sanders zei dinsdag dat Kushner ‘het belangrijke werk blijft doen dat hij doet sinds hij begon in de regering’.

Volgens The Washington Post hebben verschillende landen geprobeerd Kushner te beïnvloeden met behulp van zijn complexe zakenrelaties en zijn beperkte ervaring in de buitenlandse politiek. Kushner zou contact hebben gehad met diplomaten uit die landen, zonder dat hij daar verslag van uitbracht.