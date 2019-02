Trumps presidentschap kan eindigen zoals het begon: door sexting

Ga maar na wat er destijds gebeurde: als Anthony Weiner, ooit Democratisch lid van het Huis van Afgevaardigden en kandidaat voor het burgemeesterschap van New York, in 2016 niet was betrapt op het sturen van ‘obsceen materiaal’ naar een minderjarige, dan had de FBI nooit zijn computer doorzocht. Dan hadden ze daar nooit een collectie emails gevonden van zijn vrouw, Huma Abedin, rechterhand van Hillary Clinton. Dan had FBI-directeur James Comey zich niet gedwongen gevoeld het Congres te melden dat hij het onderzoek naar Clintons omgang met officiële emails ging heropenen. Dan was er niet een week voor de verkiezingen een golf van publiciteit gekomen over dat emailschandaal. Dan had Clinton de verkiezingen misschien niet verloren met een verschil van maar 80.000 stemmen in een paar sleutelstaten.

Lees verder na de advertentie

Zit Trump achter de vendetta van de National Enquirer en eigenaar American Media tegen Bezos?

En kijk wat er nu gebeurd is: als Jeff Bezos, eigenaar van Amazon en de Washington Post, geen erotische selfies had gestuurd naar zijn buurvrouw, Lauren Sánchez, dan hadden die nooit in handen kunnen vallen van de National Enquirer, in het kader van verslaggeving over zijn echtelijke ontrouw. Dan had dat roddelblad, beducht voor een onderzoek dat Bezos begon naar de bron van de berichtgeving, niet kunnen aanbieden de foto’s geheim te houden in ruil voor stoppen met dat onderzoek en een verklaring dat er niets politieks achter stak. Dan had Bezos dat aanbod niet vol minachting op het internet kunnen slingeren. Dan waren aanklagers in New York niet op de hoogte geraakt van een mogelijk misdrijf door het blad tegen Bezos – afpersing. En was daarmee een juridische schikking over een andere misstap van National Enquirer, het met veel geld afdekken van een seksuele escapade van presidentskandidaat Donald Trump, niet op losse schroeven komen te staan. En dan had... verder gaat dit verhaal nog even niet. Want we zitten er nog midden in.

Jeff Bezos. © REUTERS

Zit Trump achter de vendetta van de National Enquirer en eigenaar American Media tegen Bezos? Verdedigers van de persvrijheid in de VS tekenen aan dat het blad misschien gewoon aan nieuwsgaring deed – Bezos is rijk, beroemd, en door zijn aankoop van de Washington Post ook politiek gezien een publieke figuur. Hij bemoeit zich weliswaar niet met de inhoud, bezweren zowel hij als de redactie van de Post, maar zonder zijn miljoenen zou de krant misschien niet eens meer bestaan, en in elk geval niet de geduchte onderzoeks- en opiniemachine zijn die Trump het leven moeilijk maakt.

Maar juist daarom is het niet ondenkbaar dat Trump vrienden vraagt om Bezos dwars te zitten. Of dat vrienden, zoals de directeur van American Media, David Pecker, op het idee komen dat voor hem te doen. Sinds hij president is, noemt Trump de krant regelmatig de ‘Amazon Washington Post’. En hij lijkt Amazon zakelijk te willen benadelen. Regelmatig beschuldigt hij het bedrijf er van te weinig belasting af te dragen en te weinig te betalen voor pakjesvervoer door de staatsposterijen. Over de komende scheiding van Bezos en zijn vrouw, na 25 jaar, zei hij handenwrijvend: “Hij mag zijn borst natmaken, dat wordt een hele mooie.”

Uit de email-wis­se­ling die Bezos openbaar maakte, blijkt overduidelijk dat het blad veel te verbergen heeft.

Onderhandeling Een concrete lijn van Trump naar de Bezos-foto’s loopt via Michael Sánchez, de broer van Bezos’ nieuwe geliefde. Volgens de detective die Bezos inhuurde, Gavin de Becker, leverde broerlief het materiaal aan de National Enquirer. Hij is een aanhanger van Trump, en niet zo maar een: hij is een kennis van Roger Stone, de vriend van Donald Trump die onlangs werd gearresteerd, en Carter Page, rechterhand van Trumps campagnevoorzitter Paul Manafort. Een andere verbinding loopt via Saoedi-Arabië. Volgens de opening van zaken die Bezos gaf op website Medium is American Media-directeur David Pecker speciaal gevoelig voor elke suggestie in die richting. Het viel de laatste tijd op dat het blad een reeks positieve artikelen over het land publiceerde en zelfs, vermoedelijk voor veel geld, een speciale uitgave die ‘het magische koninkrijk’ de hemel in prees. Saoedi-Arabië mag zich verheugen in een speciale band met de regering-Trump dankzij de vriendschap tussen Trumps schoonzoon Jared Kushner en de Saoedische kroonprins en inmiddels feitelijk leider Mohammed bin Salman. Na de moord op journalist Jamal Khashoggi, waarvoor de Amerikaanse inlichtingendiensten de kroonprins verantwoordelijk houden, gaf Trump hem het voordeel van de twijfel. Volgens de National Enquirer is er allemaal niets aan de hand. De advocaat van het blad kwam in het zondagse praatprogramma This Week van tv-netwerk ABC uitleggen dat er geen sprake was van ‘afpersing’ van Bezos, maar ‘onderhandeling’ met hem. Maar wat het verschil was, werd niet erg duidelijk. En het valt te verwachten dat de werkelijke beweegredenen van het blad niet lang geheim zullen blijven. Uit de email-wisseling die Bezos openbaar maakte, blijkt overduidelijk dat het blad veel te verbergen heeft. Voor de Amerikaanse journalistiek, de onderzoekscommissies van het Congres, en de verschillende aanklagers die zich bezighouden met Trumps politieke en zakelijke activiteiten zullen de geheimen van de National Enquirer een onweerstaanbare aantrekkingskracht hebben.

Lees ook:

Komt er een primary-uitdager voor Trump? Terwijl de ene na de andere Democraat zich aan de start meldt om een gooi te doen naar de nominatie van de partij voor het presidentschap, van beroemdheden als Elizabeth Warren, tot nooit-van-gehoorden als Pete Buttigeig, lijkt die race aan de andere kant van de politieke scheidslijn al gelopen. De Republikeinen zullen in 2020 als hun kandidaat Donald J. Trump naar voren schuiven.