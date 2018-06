Trumps handelsoorlog: stuiptrekking van een grootmacht in verval?

In het jaar dat de Verenigde Staten hun onafhankelijkheid uitriepen, 1776, kreeg de jonge natie een welgemeend economisch advies vanuit Europa. “Als de Amerikanen stoppen met het importeren van Europese producten (...) dan zouden ze de ontwikkeling van hun economische groei eerder afremmen dan versnellen”.

Afzender: niemand minder dan de aartsvader van de moderne economie, Adam Smith, in zijn klassieker 'The Wealth of Nations', die toevallig in datzelfde jaar verscheen. Hij was bang dat de Amerikanen hun markt zouden afsluiten, en zelf een hoogwaardige industrie zouden proberen op te bouwen. Blijf toch liever graan en katoen verbouwen, drukte hij ze op het hart. Daar wordt uiteindelijk iedereen rijker van.

George Washington, de eerste president van de VS, zag dat net even anders. De bewoners van een vrij land, verklaarde hij, moeten 'zulke bedrijfstakken stimuleren die ervoor zorgen dat ze onafhankelijk zijn van anderen voor essentiële, vooral militaire, voorraden'. Ook privé leefde Washington naar die overtuiging: hij dronk uit principe alleen in eigen land gebrouwen bier.

De naam van Alexander Hamilton is in de economische handboeken wat minder goed bewaard gebleven dan die van Adam Smith. Maar zijn beleid werkte wel: in de negentiende eeuw ontwikkelden de VS zich achter een muur van hoge invoerheffingen op van landbouwkolonie tot ’s werelds rijkste en meest innovatieve economie.

Er is wel een belangrijk verschil tussen 1776 en nu. Toen George Washington zich tegen ongecontroleerde vrijhandel keerde, was zijn land nog lang geen economische grootmacht. En, zo redeneerde Washingtons minister van financiën Alexander Hamilton, dat word je ook niet door braaf katoen te blijven exporteren. Dan moet je hoogwaardige industrieën op poten zetten, en die moet je in het begin beschermen tegen de onbarmhartige concurrentie van de wereldmarkt.

Zo beschouwd is er in een kwart millennium weinig veranderd. Nog steeds pleiten veel economen voor vrijhandel, maar zien politici vaak toch goede redenen om van dat advies af te wijken. Het debat brak vorige week weer in alle hevigheid los, nadat Donald Trump heffingen op Europees en Canadees staal invoerde. “Je reinste protectionisme”, reageerde de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker kortaf. Protectionisme is kennelijk zo’n economisch scheldwoord, dat een nadere toelichting overbodig is.

Engels voorbeeld

Hamilton had die strategie niet helemaal zelf bedacht. Hij had goed gekeken naar de Engelsen. Die bevonden zich rond 1600 in dezelfde afhankelijke positie als de VS twee eeuwen later. Ze mochten schapen scheren, en de ruwe wol exporteren naar Vlaanderen en Holland, waar de bewerkingen plaatsvonden die te ingewikkeld waren voor de Britten, zoals verven en weven. Door de export van ruwe producten te verbieden en de eigen wolindustrie te beschermen, probeerden de Britten zich hoger in de economische pikorde te manoeuvreren.

Tot vrijhandel bekeren de meeste landen zich vaak pas nadat ze de top van de economische piramide hebben bereikt

Voor de goede orde: er bestaat debat onder economen over de vraag of zulke beschermingsmaatregelen ook werken. Protectionisme is in ieder geval geen garantie voor succes: lang niet alle landen die een industrie probeerden op te bouwen achter hoge tariefmuren, slaagden daarin. Maar het omgekeerde geldt wel. Verreweg de meeste landen die ooit een economische reuzensprong maakten, deden dat terwijl ze een protectionistisch beleid voerden: de Britten in de zeventiende en achttiende eeuw, de Amerikanen in de negentiende eeuw, de Oost-Aziatische ‘tijgers’ in de twintigste eeuw, en tegenwoordig de Chinezen.