Trumps beoogd veiligheidsadviseur wil niet

Volgens Financial Times zou Harward zelf zijn team willen samenstellen, terwijl Trump aan de huidige assistent-veiligheidsadviseur K.T. McFarland had beloofd dat ze kon blijven. Het Witte Huis zegt dat de huidige manager bij Lockheed Martin financiële en familieredenen geeft om te bedanken.



Harward kreeg de baan aangeboden na het ontslag van Michael Flynn. Die moest eerder deze week opstappen, omdat hij onder vuur lag vanwege telefoongesprekken met de Russische ambassadeur in de VS. Trump zei donderdag in een persconferentie juist dat de keuze om Flynn aan de kant te zetten mogelijk werd gemaakt doordat hij al een goede opvolger in gedachten had.

Gelogen Bij de persconferentie gaf Trump ook uitleg over het vertrek van Flynn. Volgens de Amerikaanse president had de veiligheidsadviseur niets verkeerds gedaan door met de Russen te overleggen, maar had hij dat wel tegen de vicepresident moeten zeggen.



The Washington Post meldt donderdagnacht dat Flynn ook tegen de FBI heeft ontkend dat hij met Rusland over sancties had gesproken. Uit afgetapte telefoongesprekken bleek echter dat sancties tegen de Russen wel werden besproken. Dat betekent dat Flynn heeft gelogen tegen de veiligheidsdiensten, wat strafbaar is. Volgens CNN zal hij daarvoor echter niet vervolgd worden omdat hij zei dat hij zich niet herinnerde over de sancties gesproken te hebben. Daarmee zou hij niet met opzet hebben gelogen.

