Trumps belastingaangifte uit 2005 in handen Amerikaanse tv-zender

De Amerikaanse televisiezender MSNBC zegt op Twitter de belastingaangifte van Donald Trump over 2005 in handen te hebben. De Amerikaanse president heeft, in tegenstelling tot zijn voorgangers, zijn belastingpapieren nooit geopenbaard. Het Witte Huis laat een half uur voor de uitzending dinsdagnacht weten dat Trump 38 miljoen dollar belasting heeft betaald over 150 miljoen dollar aan inkomsten.