Trump zoekt vrienden in de Filippijnen, vindt Kim Jong-un 'slimme kerel'

Duterte is omstreden omdat hij duizenden Filippino’s heeft laten omleggen in zijn oorlog tegen drugs en oud-president Obama voor hoerenzoon uitmaakte.

Lees verder na de advertentie

Maar vanwege de crisis met Noord-Korea moet iedereen samenwerken, aldus Rince Priebus, de voorzitter van de Republikeinse Partij, ‘goede en slechte luitjes, dat maakt niet uit’. Trump loofde de hoge populariteitscijfers van zijn collega. Overigens heeft Duterte het druk met bezoeken aan Rusland en Israël, dus of hij tijd kan maken voor de VS valt te bezien, aldus Manila.

Human Rights Watch (HRW) zei vandaag dat de VS Duterte ter verantwoording moeten roepen in plaats van 'de rode loper voor hem uit te rollen'. Sinds Dutertes aantreden in juni 2016 telde HRW meer dan 7000 slachtoffers.

Ook meldde Trump dat Kim Jong-un best een slimme kerel is omdat hij aan de macht weet te blijven. Hij zou ‘vereerd’ zijn hem te ontmoeten, mochten de omstandigheden daarnaar zijn. Zijn woordvoerders bogen die uitspraken direct om. Voor een ontmoeting was het echt nog te vroeg, aldus Sean Spicer.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.