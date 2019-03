Trump zet hulp aan El Salvador, Guatemala en Honduras stop en dreigt opnieuw grens met Mexico te sluiten

Vrijdag zei Trump dat hij de betalingen aan Guatemala, Honduras en El Salvador had stopgezet. ‘We betaalden hen enorme sommen geld, en dat doen we nu niet meer want zij hebben voor ons helemaal niets gedaan’, aldus de president.

In een mededeling verklaarde een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat het de instructies van de president uitvoert en de buitenlandse hulpprogramma's voor de Noordelijke Driehoek stopzet. ‘We zullen het Congres in dit proces betrekken’, zo voegde hij daaraan toe. Het is onduidelijk of de Trump-administratie de hulpverlening aan de betrokken landen zomaar kan beëindigen zonder instemming van het Congres.

Het zou gaan om een bedrag van zo’n 700 miljoen dollar (ruim 620 miljoen euro). De Democratisch afgevaardigde Nita Lowey twitterde dat de stap om de hulp stop te zetten ‘immoreel’ is en dat het de ‘armoede en wanhoop bij de lokale bevolking alleen maar zal vergroten, waardoor de migratie juist gaat toenemen’.

Volgens Trump worden er in Centraal-Amerika twee migrantenkaravanen gevormd, die via Mexico naar de VS zouden willen trekken. In een tweet dreigde hij er zaterdag opnieuw mee om de zuidelijke Amerikaanse grens te sluiten indien Mexico de migranten niet tegenhoudt. ‘Mexico moet zijn sterke immigratiewetten inzetten om de vele duizenden mensen die de VS proberen te bereiken, te stoppen. Onze detentieplaatsen zitten vol en we zullen geen illegalen meer opnemen. De volgende stap is de sluiting van de grens!’, aldus Trump op Twitter.