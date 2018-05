Trump zegt topontmoeting met Noord-Korea's Kim Jong-un af

Terwijl de stofwolken rond de Noord-Koreaanse testsite amper waren opgetrokken, kwam de bekendmaking uit Washington: de veelbesproken top op 12 juni in Singapore is afgeblazen. De Amerikaanse president Trump heeft besloten dat het nu geen zin heeft om Kim Jong-un te ontmoeten, vanwege de ‘enorme woede en open vijandigheid’ in recente opmerkingen uit Pyongyang.

Juist vandaag blies Noord-Korea de gangen op in een nucleaire testsite in het noorden van het land. Dat gebeurde onder het oog van een groepje buitenlandse journalisten. Het is niet duidelijk of Trump hier even op heeft gewacht voor hij bekendmaakte dat hij afziet van een ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim.

Zo komt er een einde aan een korte periode waarin er even hoop was dat het machtigste land ter wereld een akkoord zou kunnen sluiten met de kleine, dwarse kernmacht

De afgelopen dagen was al de vraag opgekomen of de top wel zou doorgaan. Trump suggereerde eerder al dat dat niet zeker was, en Noord-Korea hekelde in harde bewoordingen de Amerikaanse opstelling. Vooral Trumps adviseur John Bolton moest het daarin ontgelden, en gisteren was ook vicepresident Mike Pence doelwit van de Noord-Koreaanse propagande.

Beide Amerikanen hadden in opmerkingen verwezen naar de ontwikkelingen in Libië ten tijde van leider Moammar Kadafi. Die gaf de ontwikkeling van kernwapens op onder westerse druk, om jaren later toch van de troon gestoten te worden – met steun uit datzelfde Westen. Dat is voor Kim een schrikbeeld, hij doet er juist alles aan om het roer in handen te houden.

Een satellietfoto van de nucleaire testlocatie van Noord-Korea in de bergen bij Punggye-ri. © AP

Het lijkt erop dat de top vanaf het begin tot mislukken gedoemd was. Washington eiste dat Pyongyang zijn kernwapens zou opgeven. Maar Kim was dat nooit van plan, ook al sprak hij over ‘denuclearisatie’. Daarmee bedoelde hij dat ook de VS de nucleaire bescherming van Zuid-Korea zou opgeven. Zolang dat niet gebeurt wil Kim zijn kernwapens absoluut niet opgeven.

Zo komt er een einde aan een korte periode waarin er even hoop was dat het machtigste land ter wereld een akkoord zou kunnen sluiten met de kleine, dwarse kernmacht. Hier en daar werd al gesproken over een Nobelprijs voor de vrede voor Trump. Die kans lijkt voorlopig verkeken.