Trump zat er klaar voor, op de rand van het hotelbed

Maar welke lagere aandriften maakten dat ik 's nachts wilde opblijven om dit gesprek mee te beleven, een gesprek over seks in een hotelkamer met de man die nu president is van de Verenigde Staten, maar toen - in 2006 - nog gewoon onroerendgoed-tycoon en presentator van missverkiezingen?

Voyeurisme, oké, ook dat. Maar er zaten ook miljoenen Amerikanen voor de buis , die wel eens wilden horen of deze vrouw was geïntimideerd of onder druk gezet om te zwijgen over haar ervaring met Trump. Bekend was al dat ze een week voor de verkiezingen in 2016 zwijggeld had aangenomen, afkomstig van een advocaat van Trump.

Haar schets van wat er in die hotelkamer gebeurde bevatte geen beschrijving van de seks, maar toch voelde ik deernis opkomen

Maar eerst: Anderson Cooper. Eigenlijk ken ik hem van CNN, waar hij sterverslaggever was bij orkanen en overstromingen. Hij was een van die types die in de volle storm gingen staan, kletsnat door de regenstriemen, om dan met overslaande stem verslag te doen van de apocalyps.

Verhoor Nu zag ik een wat bleke man in een zwart pak, met onberispelijk gekapt witgrijs haar en hele serieuze zwarte bril, die zijn gesprekspartner aan een even serieus verhoor ging onderwerpen, voorzover er bij Stormy Daniels van onderwerping sprake kon zijn, want ze leek me stevig in haar schoenen te staan. Dat was wel uit haar verweer gebleken tegen de ontelbare haatboodschappen die haar ten deel vielen, zoals van de man die haar voor 'hoer!!!' uitschold en die ze bedankte voor zijn enthousiasme. Lees verder na onderstaande afbeelding. Hoofdrolspelers Stormy Daniels (l) en Donald Trump (r). © AFP We weten intussen wat ze te zeggen had in het interview, en dat men haar bedreigde. Haar schets van wat er in die hotelkamer gebeurde bevatte geen beschrijving van de seks, maar toch voelde ik deernis opkomen toen ze vertelde hoe ze na een diner in die hotelsuite naar de badkamer was vertrokken en Trump bij haar terugkeer ineens op de rand van het bed zat. Perched. Zei ze. Hij zat er klaar voor. Nabootsend strekte ze even haar armen schuin achter zich uit. En in haar hoofd toen die verzuchting. Oh nee, daar gaan we. Dat heb je ervan als je met een man naar een hotelkamer gaat. Zoiets ging in haar hoofd om. Stormy Daniels onderging met opgeheven hoofd de eeuwenoude publieke vernedering Maar ze wilde zich niet als 'me-too' slachtoffer presenteren. Dus had ze seks met een machtige man, tot wie ze zich fysiek niet aangetrokken voelde, maar die haar voorhield dat ze misschien kandidaat kon zijn in een van zijn shows. Latere pogingen van zijn kant om seks te hebben wist ze te vermijden. Kandidaat werd ze nooit. En nu zat ze daar tegenover de ernstige, invoelende Anderson Cooper en was toch kansloos; voor links Amerika was ze een hoer met wie men Trump ten val kon brengen, voor rechts Amerika was ze een verraderlijke slet. Stormy Daniels onderging met opgeheven hoofd de eeuwenoude publieke vernedering die over een publieke vrouw wordt uitgestort. Met het oog van een antropoloog en de pen van een dichter doet Wim Boevink dagelijks verslag over de grote en kleine wereld om hem heen. U vindt het hier.