Trump zaait verwarring met hulp aan Chinese telecomreus in nood

Dat Trump over banen tweet, is niet zo bijzonder, wel dat hij zich zorgen maakt over de werkgelegenheid in China. De VS hebben de Chinese smartphonemaker ZTE de laatste weken met een boycot op de knieën gekregen, maar zondag meldde de Amerikaanse president de maatregelen te willen verzachten omdat ze te veel Chinese banen kosten. Daarmee liet hij zijn eigen ministerie van handel in verwarring achter.

Mogelijk wil Trump de band verstevigen met de Chinese president Xi in aanloop naar het topoverleg met Noord-Korea

Voor telefoniereus ZTE, actief in 160 landen, was het vorige maand een vernietigende maatregel. Zeven jaar lang mag het geen Amerikaanse technologie of software afnemen. Het betreft onderdelen zoals halfgeleiders, maar waarschijnlijk ook een Android-dienst als Google Play. Lastig voor een smartphoneproducent. ZTE is de vierde verkoper van smartphones in de VS, achter Apple, Samsung en LG.

De sanctie brengt het voortbestaan van het bedrijf in gevaar en daarmee 70.000 banen. Vrijdag verklaarde het bedrijf uit Shenzhen de productie te moeten staken bij gebrek aan onderdelen. Omdat technologie een belangrijk ingrediënt is van het handelsconflict tussen de VS en China, zou je dit als wapenfeit van Trump kunnen noteren. Ook al stelde de Amerikaanse overheid in april dat de kwestie losstaat van de handelsstrijd: ZTE wordt namelijk gestraft wegens ontduiking van sancties tegen Iran en Noord-Korea.

In deze juridische kwestie krijgt ZTE nu dus onverwacht steun van de Amerikaanse president. ‘President Xi van China en ik werken samen om het enorme Chinese telefoonbedrijf ZTE terug in zaken te krijgen, snel. Te veel banen in China verloren. Ministerie van handel is geïnstrueerd om dit voor elkaar te krijgen!’, schreef Trump in zijn tweet. Onduidelijk is wat de minister van handel, Wilbur Ross, hiervan vindt. De sancties waren ingesteld door zijn bureau voor industrie en veiligheid.

Wat krijgt Trump ervoor terug? Mogelijk wil hij de band verstevigen met de Chinese president Xi in aanloop naar het topoverleg met Noord-Korea. Of verwacht hij in ruil toezeggingen van de Chinese handelsdelegatie die morgen naar Washington komt. Volgens bronnen van persbureau Reuters eiste China dat de ZTE-sancties van tafel gaan voordat er inhoudelijk over handel gesproken wordt.

Iran-deal De VS zijn vorige week uit de Iran-deal gestapt en willen dat de internationale gemeenschap zich aan de opnieuw ingestelde sancties tegen dit land gaat houden. Ook daarom is Trumps toegeeflijkheid tegenover sanctie-ontduiker ZTE opvallend. In dit dossier ging het Chinese bedrijf vorig jaar akkoord met een boete van 1,2 miljard dollar. Omdat ZTE betrokken personeelsleden niet heeft bestraft maar beloond, sprak Amerika in april de zevenjarige boycot uit. Onduidelijk is of de tweet betekent dat deze volledig wordt teruggedraaid. Dat zou ook zakenpartners als Qualcomm en Intel veel geld schelen. ZTE kocht 43 procent van z'n onderdelen van deze Amerikaanse bedrijven.