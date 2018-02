Trump wil verbod op tot machinegeweer omgebouwde wapens

Het gebruik van dergelijke hulpmiddelen is omstreden. De man die vorig jaar vanuit zijn hotelkamer in Las Vegas 58 mensen doodschoot had zijn geweren omgebouwd met de bump stocks die als het ware achter elkaar de trekker overhalen. Na het bloedbad bij het muziekfestival waren de bump stocks even onderwerp van discussie onder politici, maar ze kwamen niet tot een verbod.

Lees verder na de advertentie

Trump staat onder druk om vuurwapenwetgeving aan te passen na de schietpartij op een middelbare school in Florida vorige week. Daarbij kwamen zeventien mensen om het leven. De woordvoerster van het Witte Huis sluit niet uit dat meer maatregelen volgen. Ze zei bijvoorbeeld dat ‘nog niet is vastgesteld' of er een leeftijdsgrens moet worden ingesteld voor mensen die semiautomatische vuurwapens willen kopen. ,,We moeten meer doen om onze kinderen te beschermen”, aldus Trump. De Amerikaanse president staat bekend als een groot voorstander van het recht op wapens.

Dinsdagavond twitterde hij echter dat er strengere controles moeten komen voor mensen die wapens willen kopen. De 19-jarige verdachte van de schietpartij, op Valentijnsdag op een school in Parkland, had zijn semi-automatische geweer legaal gekocht. De Democratische senator Chris Murphy noemt de berichten uit het Witte Huis een ‘teken dat politici voor het eerst bang zijn dat hun passiviteit rond wapens politieke gevolgen heeft’.