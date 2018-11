Trump wil Poetin nu toch niet spreken vanwege de OekraÏense crisis

De Amerikaanse president Donald Trump zegde gisteren onverwacht een ontmoeting met zijn Russische college Vladimir Poetin af. Onderweg naar de G20-top in Buenos Aires, die vandaag begint, tweette Trump dat hij vanwege de crisis rond de Oekraïense schepen Poetin niet wil spreken. Moskou had eerder op de dag de ontmoeting nog bevestigd.

In voor de Amerikaanse president ongebruikelijk formele zinnen schrijft Trump dat een ontmoeting op dit moment niet in het belang van de betrokken partijen is. Hij verwijst daarbij naar de schepen en hun bemanning die door de Russen worden vastgehouden. “Ik kijk uit naar weer een zinvolle top zodra deze situatie is opgelost!”

Nog geen uur eerder had Trump gezegd dat hij Poetin waarschijnlijk wel zou spreken in Buenos Aires, het zou daar een ‘zeer goed moment’ voor zijn. Moskou leek verrast door Trumps late afzegging, een woordvoerder zei dat hij geen officiële informatie had over deze kwestie. In het ergste geval zou de Russische president nu wat extra tijd hebben tijdens de G20.

Het conflict met Oekraïne zit de betrekkingen tussen Rusland en de Verenigde Staten al langer dwars. Trumps voorganger Barack Obama stelde sancties in na de Russische annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim. Die sancties gelden nog altijd, maar Trump heeft zich zelden duidelijk uitgesproken tegen de Russische inmenging in het oosten van Oekraïne.

Kritiek Na afloop van een topontmoeting met Poetin in juli van dit jaar zwaaide Trump zijn Russische collega veel lof toe. Over de Oekraïense kwestie of de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen zei hij niets, wat hem in eigen land en daarbuiten veel kritiek opleverde. Amerikaanse media en politici van de Democratische Partij wezen gisteren direct op het onderzoek dat nog loopt naar contacten tussen belangrijke Russen en het campagneteam van Trump. De president zou het te riskant vinden om Poetin te ontmoeten terwijl het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller zijn ontknoping nadert. De Oekraïnse president Petro Porosjenko vroeg in een interview in de Duitse krant Bild om steun van de Navo. Het bondgenootschap zou volgens hem schepen moeten sturen naar de Zee van Azov, die door de Russen is afgesloten van de Zwarte Zee. Daardoor kan Oekraïne de havensteden Marioepol en Berdjansk niet gebruiken. Maar de Duitse bondskanselier Angela Merkel maakte direct duidelijk dat zij escalatie wil voorkomen. “We kunnen dit alleen maar regelen door met elkaar te praten, want er is geen militaire oplossing”, zei ze in Berlijn op een Duits-Oekraïens economisch forum. Ze riep Kiev op ‘redelijk’ te blijven. Volgens het Franse persbureau AFP zijn de Europese landen verdeeld over een reactie op de Russische afsluiting van de Zee van Azov. Polen zou Oekraïne steunen, terwijl Frankrijk met Duitsland op de rem trapt.

