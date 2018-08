Trump wil nieuw handelsakkoord met Mexico wel bezegelen met een knuffel van de president

Eerder noemde de Amerikaanse president Donald Trump Mexicanen drugsdealers en verkrachters. Nu wil hij wel een knuffel van zijn Mexicaanse collega. Maandag spraken de twee elkaar tijdens de bekendmaking van het handelsakkoord tussen hun landen. Trump en Enrique Pena Nieto vieren de 'deal' als een belangrijk resultaat na slepende onderhandelingen van een jaar. En ze zijn dus 'vrienden' geworden. "Ik stuur je een hartelijke omhelzing", zei Pena Nieto. "Een omhelzing van jou zou heel fijn zijn", antwoordde Trump.

Je kunt spreken van een Noord-Amerikaans vrijhandelsakkoord, afgekort Nafta dus. Maar dat klinkt Trump te negatief in de oren, liever gebruikt hij 'Verenigde Staten-Mexico handelsakkoord'. Bovendien staat Canada, de derde partij in het oorspronkelijke verdrag uit 1994, nog aan de zijlijn. Mexico en de VS waren apart gaan zitten om eerst hun onderlinge problemen op te lossen. Voor beide landen was de tijd gaan dringen vanwege de binnenlandse politiek. Trump ziet verkiezingen tegemoet in november en wil de kiezers die afhankelijk zijn van de handel een akkoord laten zien. Pena Nieto wil het verdrag tekenen voordat hij in november aftreedt. Nu die twee eruit zijn, zetten ze Canada onder druk.

Hogere lonen in de autofabriek

De afgelopen week zijn twee grote blokkades weggewerkt. Het moeizaamste hoofdstuk in de onderhandelingen betrof de auto-industrie. Internationale autoproducenten benutten de lage lonen in Mexico en kunnen auto's die daar geassembleerd worden dankzij Nafta in de VS en Canada verkopen zonder invoerheffingen te betalen. Volgens Trump zijn hierdoor veel banen van de VS naar Mexico verdwenen.

Doordat auto-onderdelen in meerdere landen worden gemaakt, wordt gekeken hoeveel procent van een auto binnen de handelsregio is gefabriceerd. Bij Nafta was de eis 62 procent. De nieuwe afspraak is dat 75 procent van de auto-onderdelen afkomstig is uit Mexico of de VS. Dit heeft gevolgen voor de grote automerken. De verwachting is dat zij de productie van sommige onderdelen verplaatsen van China naar Mexico. Dat betekent meer banen in Mexico.

De Mexicaanse president Enrique Pena Nieto maakt een selfie in Mexico City. © REUTERS

Ook zijn er loonafspraken gemaakt. Zo moet 40 tot 45 procent van de auto worden gemaakt door werknemers die minstens 16 dollar per uur verdienen. De Mexicaanse lonen liggen nu veel lager. Een gevolg kan zijn dat de lonen in Mexico gaan stijgen, maar ook dat er meer in de VS wordt geproduceerd. De beurskoersen van General Motors, Ford en Fiat Chrysler stegen door het nieuws over het akkoord. Aziatische merken zoals Toyota en Nissan laten weten blij te zijn met duidelijkheid.