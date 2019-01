Trump wil met tv-toespraak geld voor grensmuur afdwingen

De meer dan 5 miljard voor de muur betaalt zichzelf snel terug, aldus Trump. Onder meer een nieuw handelsverdrag met Mexico gaat hiervoor zorgen, aldus de president. Verschillende Amerikaanse media wezen hem op dat punt terecht: geld dat de VS binnenkomt dankzij een handelsverdrag is niet automatisch bestemd om de muur te betalen.

In zijn toespraak stipte Trump verder de negatieve effecten aan die de migranten die de zuidelijke grens oversteken zouden hebben op de Amerikaanse samenleving: ze brengen criminaliteit en drugs met zich mee en putten voorzieningen aan de grens uit.

Trump dreigde eerder de nationale noodtoestand uit te roepen om de bouw van de muur op de grens met Mexico buiten het parlement om te regelen. Daar lijkt de president vooralsnog geen gebruik van te willen maken en in plaats daarvan te blijven streven naar een politieke oplossing.

Het geld dat nodig is om de muur te bouwen staat centraal in het begrotingsgeschil tussen Trump en de Democraten. Dat heeft geleid tot een gedeeltelijke sluiting, oftewel shutdown, van Amerikaanse overheidsinstellingen. Democraten Chuck Schumer en Nancy Pelosi, die de afgelopen weken met Trump onderhandeld hebben over de shutdown, reageerden met een eigen korte toespraak direct op de woorden van Trump. Pelosi beschuldigt de president ervan ‘het Amerikaanse volk gegijzeld te houden’ met zijn eisen rondom de grensmuur.

Honderdduizenden overheidsmedewerkers werken al meer dan twee weken zonder dat ze betaald krijgen of hebben gedwongen vakantie omdat voor verschillende ministeries niet tijdig een begrotingswet is aangenomen. Het nationale park in de Californische plaats Joshua Tree kondigde dinsdag aan te zullen sluiten, omdat er veel te weinig parkmedewerkers zijn om de orde in het natuurgebied te bewaren.