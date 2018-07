Trump wil band met Poetin herstellen 'na jarenlange Amerikaanse dwaasheid'

De presidenten zitten momenteel in de Finse hoofdstad bijeen om de banden tussen beide landen aan te halen.

Er is geen duidelijke agenda. Dat bepalen de staatshoofden zelf Woordvoerder van het Kremlin

Rusland en het Westen liggen onder meer in de clinch over de annexatie van de Krim, de vergiftiging van een Russische oud-spion in Groot-Brittannië en de beschuldiging dat Rusland heeft geprobeerd de Amerikaanse presidentsverkiezing te beïnvloeden.

Maar volgens Trump zijn vooral zijn voorgangers debet aan de moeizame relatie met Poetin. 'Onze relatie met Rusland is nooit slechter geweest door jarenlange Amerikaanse dwaasheid en stupiditeit en nu, de gemanipuleerde heksenjacht', schreef hij enkele uren voor de ontmoeting op Twitter. Voor de camera's zei hij tegen Poetin: "Ik denk echt dat de wereld wil zien dat wij met elkaar overweg kunnen.”

Trump kreeg bijval van het Russische ministerie van buitenlandse zaken, dat op het eigen Twitteraccount instemmend reageerde. Het Kremlin hoopt dat de bijeenkomst de ‘eerste stap’ kan zijn naar het oplappen van de relatie tussen de landen.

Welke onderwerpen Trump en Poetin vanmiddag zullen bespreken, is niet bekend. “Er is geen duidelijke agenda. Dat bepalen de staatshoofden zelf”, zei de woordvoerder van het Kremlin.

Trump en Poetin ontmoetten elkaar al eerder, maar het gesprek in Helsinki is de eerste officiële Russisch-Amerikaanse topconferentie.

Na een felicitatie aan Poetin met ‘een van de beste wereldkampioenschappen ooit’ voorspelde Trump dat Rusland en de Verenigde Staten een ‘buitengewone relatie’ zullen opbouwen. Hij zei niets over het onderzoek naar de Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Poetin verklaarde dat ‘het tijd is voor een grondige discussie over verscheidene internationale problemen en gevoelige thema’s.

Poetin kwam met vertraging aan in Helsinki; hij liet wereldleiders al vaker wachten. Daardoor begon de bijeenkomst 50 minuten later dan gepland.

