Trump wekt woede van Rusland en China met nieuwe veiligheidsstrategie

President Donald Trump noemde in zijn toespraak over de nationale veiligheidsstrategie China en Rusland als de twee grote ‘rivalen’ van de Verenigde Staten. “Zij dagen de Amerikaanse invloed, waarden en rijkdom uit”, ­aldus Trump. Maar hij waarschuwde: “Amerika speelt mee, en Amerika gaat winnen.”

De Koude Oorlog lijkt te herleven in de nieuwe veiligheidsstrategie. “De concurrentie tussen de grootmachten is terug”, stelt het document dat de komende jaren de grondslag is voor het buitenlands beleid van de VS.

Trump sloot daarbij aan, onder meer met zijn nadruk op het belang van kernwapens. Die zijn volgens hem “het fundament van onze strategie om vrede en stabiliteit te bewaren, door agressie tegen de Verenigde Staten af te schrikken”. Trumps voorganger Barack Obama zag atoombommen juist als verouderde wapens, die in overleg met de andere kernmachten afgeschaft moesten worden.

Met zijn harde opstelling ten ­opzichte van China maakt Trump, niet voor het eerst, een draai.

Ook volgens China vallen de VS terug in verouderde patronen. ‘Ouderwets denken’, reageert de Chinese ambassade in Washington in een verklaring over de Amerikaanse veiligheidsstrategie. “Het is egoïstisch om je eigen belang te stellen boven het belang van andere landen en het gezamenlijk belang van de internationale gemeenschap. Dit zal de VS naar isolationisme leiden.”

Invloed Met zijn harde opstelling ten ­opzichte van China maakt Trump, niet voor het eerst, een draai. Tijdens de verkiezingscampagne uitte hij dreigende taal, maar na een ontmoeting met zijn Chinese collega Xi Jinping klonk hij positiever over de ­samenwerking. Dat had ook te maken met de dreiging uit Noord-Korea, waarbij Washington de steun van Peking hard nodig heeft. China is, als grote buur en bondgenoot, het enige land dat wat invloed heeft op de communistische dictatuur in Pyongyang. China blijft zich coöperatief opstellen, aldus de verklaring van de ambassade. Het land streeft naar ‘vreedzame coëxistentie’ met alle landen ter wereld, inclusief de VS, op basis van ‘wederzijds respect’. Maar dan moet Washington wel de ontwikkeling van China accepteren en zich daaraan aanpassen. Daarmee geeft Peking aan dat het een grotere plaats opeist op het wereldtoneel, en dat de Amerikanen daarmee moeten leren leven. Ook de term ‘vreedzame coëxistentie’ doet denken aan de Koude Oorlog. De woorden werden voor het eerst gebruikt door Sovjet-leider Nikita Chroestsjov in 1956. Hij wilde een alternatief bieden voor de wederzijdse vernietiging die mogelijk was geworden door de ontwikkeling van kernwapens. China nam de term over en legde die zelfs vast in de grondwet. Rusland ziet een neiging tot ‘imperialisme’ in de nieuwe Amerikaanse strategie, zei een woordvoerder van het Kremlin dinsdag