Trump weigert Democratische memo vrij te geven over onderzoek naar Russische inmenging

Dat heeft het Witte Huis via de advocaat van Trump laten weten aan de inlichtingencommissie. Het 'tegenmemo' is een reactie op een vier pagina's tellend document van de Republikeinen dat eerder door Trump wel is vrijgegeven. Daarin worden de federale recherche FBI en het ministerie van Justitie er onder andere van beschuldigd een rechter te hebben misleid om toestemming te krijgen voor het bespioneren van een campagnemedewerker van president Donald Trump. De Democraten vinden die voorstelling onjuist en onvolledig. Met het vrijgeven van het nieuwe document willen ze de claims weerleggen.

Het Rusland-onderzoek, geleid door speciaal aanklager Robert Mueller, richt zich op mogelijke afspraken tussen het campagneteam van Trump en Moskou tijdens de presidentsverkiezingen van 2016. Doel zou geweest zijn om het verkiezingsresultaat te beïnvloeden. Ook wordt onderzocht of Trump geprobeerd heeft om het onderzoek te dwarsbomen.