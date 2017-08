Trump: VS trekt zich niet terug uit Afghanistan

Tijdens zijn verkiezingscampagne liet hij nog herhaaldelijk weten dat de oorlog in Afghanistan te veel geld en levens kosten. Zijn motto was steeds 'America First': Amerika eerst. Nu liet hij weten dat hij zich uitgebreid heeft verdiept in Afghanistan, en dat terugtrekking van alle troepen toch geen goed idee is. Er zou dan een vacuüm ontstaan in het land wat na het vertrek van de VS direct wordt opgevuld door Islamitische Staat (IS) en de Taliban. Zijn beleid ligt dus meer op één lijn met dat van zijn voorgangers dan hij steeds heeft gezegd.

Trump liet niet los hoeveel extra militairen het betreft, maar volgens Defensieminister James Mattis gaat het om 4000 extra militairen bovenop de al 8400 in Afghanistan gestationeerde troepen. Ook heeft Trump laten weten dat de VS in de toekomst minder los zullen laten over plannen voor militaire operaties. De tegenstander zou daarmee in de kaart worden gespeeld, aldus de president.

De Verenigde Staten zijn al sinds oktober 2001 actief in Afghanistan, het is daarmee het langst lopende militaire conflict waar het land bij betrokken is.

