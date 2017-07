Trump: VS blijven gebonden aan Navo-verdediging

In artikel 5 van het Navo-verdrag staat dat als er één lid wordt aangevallen, alle leden worden aangevallen en dus de lidstaat in nood te hulp moeten schieten. Trump zei dat de VS dit principe niet zullen loslaten en hieraan gecommitteerd blijven. Tegelijkertijd eiste hij opnieuw dat de Navo-lidstaten de defensie-uitgaven opschroeven tot de richtlijn van 2 procent van hun bruto binnenlands product.

Veel Navo-landen hebben de afgelopen jaren bezuinigd op defensie vanwege de economische crisis en de eerdere ontspanning met Rusland. Nu de spanningen met Moskou weer oplopen, onder meer door de Russische invallen in Oekraïne, het groeiende machtsvertoon van de Russische krijgsmacht en de inmenging in Syrië, wil het machtigste Navo-lid dat de defensie weer op peil wordt gebracht.

Rusland 'destabiliseert'

Trump riep verder Rusland op zijn steun aan ‘vijandige regimes’ te stoppen. Hij had het over de "destabiliserende invloed van Rusland in Oekraïne en elders", en noemde de steun van Moskou aan Iran in het bijzonder.

Een woordvoerder van het Kremlin betreurde die uitspraak en zei in reactie dat er weinig begrip is tussen Moskou en Washington. Volgens hem is het daarom goed dat de Russische president Poetin en Trump elkaar morgen eindelijk persoonlijk ontmoeten bij de G20-top in Hamburg.

Eerder op de dag zei Trump tijdens een persconferentie in Polen al dat hij Noord-Korea 'stevig zal aanpakken'. Hoe hij dat wil doen zei hij echter niet. Wel stelde hij geen 'rode lijn' te zullen trekken. “Er moet iets aan Noord-Korea worden gedaan en we kijken in de komende weken en maanden wat er gebeurt'', aldus Trump. Daarmee lijkt een snel Amerikaans ingrijpen in Noord-Korea in elk geval voorlopig van de baan.

Woensdag sprak de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley dreigender taal aan het adres van Noord-Korea. Zij zei dat geen enkele optie is uitgesloten om Noord-Korea te dwingen zijn kernwapenprogramma te staken, en dat de VS indien nodig "zichzelf en zijn bondgenoten" zullen verdedigen "met aanzienlijke militaire middelen."

Haley zei ook dat de VS in de VN-Veiligheidsraad nieuwe sancties zullen voorstellen, en als China en Rusland die niet steunen, Washington 'zijn eigen weg zal gaan.' Noord-Korea deed eerder deze week een proef met de lancering van een intercontinentale ballistische raket, die Alaska zou kunnen bereiken.

