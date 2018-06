Trump vindt voorbereiding op top met Kim niet nodig

Ze moeten hun kernwapens wegdoen. Als ze dat niet doen, is dat onacceptabel

In een bericht op Twitter laat de Amerikaanse president weten: 'Ik denk dat ik niet zoveel hoef voor te bereiden. Het gaat om de houding. Het gaat om de bereidheid dingen voor elkaar te krijgen.'

Trump hekelde de kritiek die hij kreeg van Democratische politici in Washington, die weinig vertrouwen hebben in de historische topontmoeting van de twee leiders. Chuck Schumer, de Democratische leider in de Senaat, zei te vrezen dat de president zo graag een deal wil dat hij dan maar zal instemmen met een slecht akkoord. Maar volgens Trump hebben de Democraten, inclusief zijn voorganger Barack Obama, 'NIETS' gedaan aan de dreiging uit Noord-Korea.

Koreaanse Oorlog Een overeenkomst over de Noord-Koreaanse kernwapens is cruciaal tijdens de top, zei Trump gisteren. "Ze moeten hun kernwapens wegdoen. Als ze dat niet doen, is dat onacceptabel." Maar de president ziet het overleg met vertrouwen tegemoet. Hij acht het 'absoluut mogelijk' dat Kim en hij een verklaring tekenen die een einde maakt aan de Koreaanse Oorlog. Het conflict eindigde in 1953 met een wapenstilstand, maar de vrede is nooit getekend. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo zei dat Trumps aanpak 'wezenlijk anders' is dan die van zijn voorgangers. Langdurige onderhandelingen in het verleden hebben nergens toe geleid, aldus Pompeo. "Dit heeft ons al op een punt gebracht dat we eerder niet konden bereiken." Trump en Kim vliegen beiden zondag naar Singapore, waar de top twee dagen later plaatsvindt. De Amerikaanse president heeft al aangegeven dat hij verwacht dat het niet bij één ontmoeting zal blijven. Hij houdt zelfs de mogelijkheid open dat hij Kim uitnodigt om naar het Witte Huis te komen. Trump vertrekt vanochtend uit Canada, waar hij andere westerse leiders ontmoette tijdens een G7-top. Tekst loopt door onder afbeelding Park Yong-cheol © Leen Vervaeke Ik verwacht dat er een vredesakkoord komt

Wat verwacht u van de Korea-Amerika-top? "Ik denk dat de economische sancties tegen Noord-Korea opgeheven zullen worden, en dat we daarna op een inter-Koreaanse top een vredesakkoord zullen tekenen. Dat zal de deur openzetten voor economische samenwerking tussen Noord-Korea en Zuid-Korea, en voor projecten als een spoorwegverbinding. "Ik ben heel optimistisch. Het feit dat er een top wordt gehouden, is al hoopgevend. In mijn ogen zijn de omstandigheden voor een top onder Kims vader en grootvader nooit zo gunstig geweest als nu. De huidige situatie heeft alles om van de top een succes te kunnen maken."

Wie is volgens u de slimste onderhandelaar: Kim Jong-un of Donald Trump? "Ik denk dat Kim de slimste is. Zijn land zit in een aartsmoeilijke situatie, maar hij onderhandelt slim om eruit te raken. Van Donald Trump krijg ik geen hoogte: hij is volkomen onvoorspelbaar. "Voor ons als klein en machteloos land is het een moeilijke situatie. We zijn afhankelijk van de Amerikaanse president, maar weten nauwelijks wat we aan hem hebben."

Hoopt u op een hereniging van Zuid- en Noord-Korea? "Ik zou liefst zo snel mogelijk een hereniging willen, maar ik realiseer me dat het tijd zal vergen. Een communistisch en een kapitalistisch land, dat gaat niet zomaar samen. De Noord-Koreaanse economie moet hervormd worden, maar misschien kan Zuid-Korea ook iets van het noorden leren. Nu is er veel armoede en ongelijkheid in Zuid-Korea. Misschien kunnen we voor het herenigde Korea een mengvorm van kapitalisme en communisme bedenken."

Als u Noord-Korea kon bezoeken, wat zou u dan willen zien? "Ik zou willen rondreizen en met de mensen praten. Ik heb al aan enkele Noord-Koreaanse studenten les gegeven. Zij waren heel stil en teruggetrokken, omdat ze overweldigd waren door het Zuid-Koreaanse systeem. Het lijkt me makkelijker om dat in Noord-Korea zelf te doen."

Lees ook: 'De Korea's kun je niet zo snel herenigen als Oost- en West-Duitsland' Dinsdag ontmoeten de Amerikaanse president en de leider van Noord-Korea elkaar in Singapore. Trouw blikt dagelijks met Koreanen op de top vooruit. Vandaag: Lee Yun-hu (24), studente economie.