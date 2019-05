Trump verliest bij rechter eerste slag over zijn gegevens

De dagvaarding die Mazars USA kreeg was er een van tientallen die zijn uitgebracht door commissies van het Huis van Afgevaardigden. De Democraten hebben daar sinds januari de meerderheid, en willen die gebruiken om over Trump de onderste steen boven te halen.

Zo eisen ze van het ministerie van justitie het volledige, ongecensureerde rapport van speciaal aanklager Robert Mueller naar de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen, plus het onderliggende materiaal. En van het ministerie van financiën zijn Trumps belastingaangiften over de afgelopen zes jaar opgevraagd.

En zelfs al zou de nieuwsgierigheid van het Congres naar Trumps boekhoudingen vooral politiek gemotiveerd zijn, dan nog is het goed mogelijk dat op grond van zijn zakelijke gedragingen nieuwe wetten worden gemaakt: over verplichte openbaarmaking van gegevens bijvoorbeeld, of het tegengaan van belangenverstrengeling. En het Hooggerechtshof heeft al vaak geoordeeld dat meer rechtvaardiging niet nodig is voor het opeisen van informatie door de wetgevende macht.

Amit Mehta, die gisteren uitspraak deed over de kwestie rond Mazars, lijkt die laatste mening toegedaan. De in India geboren, in 2014 door Barack Obama benoemde rechter liet weinig heel van de argumenten van Trumps advocaten. Het zou wel heel vreemd zijn als het Congres zich niet zou mogen verdiepen in mogelijke misdragingen van de president, ook voordat hij president was, schreef hij.

Rechter heeft haast

De rechter leek ook haast te willen maken met het afhandelen van de zaak. Hij had minder zittingsdagen en bedenktijd gereserveerd dan gewoonlijk. En hij schortte zijn beslissing niet een paar weken op om Trump de gelegenheid te geven in beroep te gaan. Hij vindt de argumenten zo zwak, dat de kans dat een beroep slaagt niet groot is. De advocaten van Trump zullen dus haast moeten maken met een gang naar het Hof van Beroep in Washington. En of dat hof ze een voorlopige pauze zal gunnen in afwachting van behandeling van de zaak, is onzeker.

Trump noemde de uitspraak maandag ‘belachelijk’ en ‘een totaal foute beslissing van duidelijk een door Obama benoemde rechter.’ Naast Mazars USA heeft het Congres ook gegevens gevraagd aan Deutsche Bank en Capital One, twee financiële instellingen waar Trump klant is of was. Ook daarover is Trump een proces begonnen om het afstaan van die gegevens te voorkomen.

Dat daar informatie te halen is die hem op zijn minst in verlegenheid zou kunnen brengen, werd zondag gesuggereerd door een onthulling in de New York Times. Die krant sprak medewerkers van Deutsche Bank, die vertelden dat er in 2016 en 2017 geld van rekeningen van Trump en zijn schoonzoon Jared Kushner naar rekeningen in onder andere Rusland ging. De bedragen waren groot genoeg om de gebruikelijke melding van verdachte transacties aan het ministerie van financiën te doen. Maar volgens deze bronnen werd dat voorkomen door de leiding van de bank. Deutsche Bank heeft het bericht tegengesproken.