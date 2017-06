Trump: Verenigde Staten stappen uit klimaatpact van Parijs

Het opzeggen van het verdrag werd al verwacht. In de tuin van het Witte Huis somde Trump in zijn verklaring een reeks nadelen op van het verdrag voor zijn land. De veranderingen die de landen moeten invoeren gaan in de VS gepaard met het verlies van miljoenen banen in bijvoorbeeld de automobielindustrie en energiesector, zei de president. Het verdrag kost Amerika een fortuin en dat wil Trump zijn volk, de arbeiders en de belastingbetalers, niet aandoen. "Dit verdrag is niet bedoeld voor verbetering van het klimaat maar om landen te laten profiteren van de VS,'' aldus de Amerikaanse president.

Volgens Trump is het verdrag van Parijs geen eindpunt maar een begin en zou er nog veel gevraagd worden van de VS als het land in het akkoord zou blijven. "Ik heb als president de plicht het Amerikaanse volk te beschermen tegen toekomstige aanvallen op onze soevereiniteit. Het verdrag van Parijs ondermijnt de economie van Amerika, verzwakt onze soevereiniteit en zet Amerika op een constante achterstand op de rest van de wereld. Het is tijd om het verdrag te verlaten'', zei de president.

Trump denkt dat hij vier jaar nodig heeft om zijn land los te maken van het verdrag. Hij zei te zullen gaan onderhandelen over een beter akkoord.

In het akkoord van Parijs hebben bijna alle landen in de wereld afspraken gemaakt om de verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Bijna 200 landen zetten eind 2015 hun handtekening onder het akkoord. Slechts een paar landen zagen daarvan af: Syrië en Nicaragua.

De ondertekenaars hebben afgesproken om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de temperatuur deze eeuw niet meer dan 1,5 tot 2 graden Celsius mag stijgen. Verder is besloten dat rijkere landen financiële bijstand gaan geven aan landen die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Zo dreigen bijvoorbeeld eilanden onder water te lopen als de zeespiegel stijgt

Van de landen die hun handtekening onder het akkoord zetten, zijn er inmiddels 147 die het verdrag hebben geratificeerd, waaronder ook de VS. Ook grote spelers als China, Australië en de Europese Unie zijn formeel akkoord.

Nederland heeft het verdrag overigens nog niet geratificeerd. De Eerste Kamer moet er nog over spreken. Dat gebeurt naar verwachting op korte termijn.

