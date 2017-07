Trump verdient rijkelijk aan het presidentschap

De Amerikaanse president Donald Trump beloofde het plechtig. Hij gaat zijn presidentssalaris aan een goed doel geven. Slechts een symbolische dollar houdt hij er aan over. Toch verdient hij goed aan zijn presidentschap en de race ernaartoe.

Eind vorig jaar achterhaalde CNN al dat de Trumpcampagne bijna 11 miljoen euro spendeerde aan ondernemingen van de president. Er ging bijvoorbeeld 7,5 miljoen euro naar Tag Air Inc, Trumps private vliegmaatschappij die hem overal heen bracht.

Veel van Trumps ondernemingen zijn beter gaan verdienen sinds hij aan zijn presidentscampagne begon. Bijvoorbeeld zijn luxe resort Mar-a-Lago. De omzet van dat kuuroord bedroeg in 2015 13 miljoen euro. Een jaar later was dat al 25 miljoen. Dit jaar verdubbelde Trump ook nog eens de prijs voor een lidmaatschap naar 170.000 euro. Nu hij president is, loopt de teller door.

Want hoewel hij de verkiezingen heeft gewonnen, gaat het campagnevoeren gewoon door

Ook de Amerikaanse geheime dienst draagt zijn steentje bij. Als Trump niet in het Witte Huis verblijft, slaapt hij het liefst in een van zijn hotels. Elke keer dat dit gebeurt, gaat een colonne beveiligers mee. Die moeten allemaal een eigen kamer. The Washington Post meldde eerder dat de geheime dienst 23 miljoen euro nodig heeft om Trump en zijn familie dit jaar veilig te houden in de Trump Tower, in New York.

In diezelfde toren huist ook het campagneteam van Trump. Want hoewel hij de verkiezingen heeft gewonnen, gaat het campagnevoeren gewoon door. Amper vijf uur na Trumps inauguratie diende hij een officieel verzoek in. Hij wil meedingen naar het presidentschap van 2020.

Een kamer voor de gasten die een lidmaatschapskaart hebben voor Mar-a-Lago. © Photo News

Trumps voorganger Barack Obama deed daar iets langer over. Nadat hij in 2008 gekozen werd, wachtte hij tot 2011 met zijn officiële verzoek tot mogelijke herverkiezing. Wat de precieze redenen zijn voor het vlugge verzoek van Trump is gissen. Dat hij er goed aan verdient, is zeker.

Campagnekas Zo betaalde zijn campagneteam dit jaar al zo'n 350.000 euro huur aan Trumps toren. Het team betaalde dit jaar ook geld aan Trumps bedrijven voor juridisch advies, waterflesjes en aan een Trump-hotel in Washington. Het totale bedrag komt al boven een half miljoen euro uit. Het is best mogelijk dat ik de eerste pre­si­dents­kan­di­daat zal zijn die geld verdient aan zijn kandidatuur Donald Trump De vraag rijst of dit allemaal zomaar mag. Het antwoord is ja. Zolang het geld wordt gespendeerd aan officiële presidentiële zaken of aan Trumps presidentscampagne, is er niets aan de hand. Volgens de Amerikaanse kiescommissie is het gebruiken van campagnegeld voor persoonlijk gebruik weliswaar strafbaar. Maar een verkiezingsbijeenkomst bij een golfclub van Trump, zoals hij die vorige maand organiseerde, geldt niet als persoonlijk gebruik van campagnegelden. Trump moet trouwens nog wel even doorwerken voor hij weer in de plus staat. Een presidentscampagne is niet gratis. Aan het begin van de race had Trump moeite investeerders te strikken. Daarom stortte hij ruim 55 miljoen euro van zijn eigen geld in de campagnekas. Trump voorspelde lang geleden al dat ook een presidentiële race een flinke duit op kan leveren. In 2000 zei hij tegen Fortune: "Het is best mogelijk dat ik de eerste presidentskandidaat zal zijn die geld verdient aan zijn kandidatuur."

