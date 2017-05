Trump verdedigt het delen van geheime informatie met de Russen

Trump had 'feiten met betrekking tot terrorisme en vliegveiligheid' met Rusland gedeeld, liet de president vandaag weten via Twitter. Hij zei dit te hebben gedaan om Rusland ertoe te bewegen de strijd tegen IS en het terrorisme 'fors op te voeren', en om humanitaire redenen.

De Amerikaanse krant The Washington Post meldde maandagavond dat Trump vorige week tijdens een ontmoeting met de Russische minister van buitenlandse zaken Lavrov zijn mond voorbij heeft gepraat over Islamitische Staat (IS). De krant haalt daarvoor verschillende bronnen aan bij de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Al snel volgden andere Amerikaanse media met bevestigingen van het nieuws.

Trump zou al dan niet met opzet details hebben gedeeld over een terreurdreiging door laptops aan boord van vliegtuigen. Het zou het gaan om uiterst gevoelige informatie - met het CIA-stempel ‘codeword classified’- die een partnerstaat van de VS had doorgegeven aan de Amerikanen. Reuters meldde dat Trump de Russen had verteld over een terroristische aanslag die IS gepland had.

Verlies van bronnen Binnen de inlichtingengemeenschap geldt de regel dat geheime informatie die van bondgenoten is verkregen niet wordt doorgegeven zonder toestemming van het betrokken land. De regel is bedoeld om de oorspronkelijke bron van de inlichtingen, bijvoorbeeld een geheim agent of een informant, niet in gevaar te brengen. Volgens The Washington Post kan het verklappen van de geheime details door Trump betekenen dat de Amerikanen een belangrijke buitenlandse bron kunnen verliezen die informatie over IS heeft. De gevoeligheid van de informatie zorgde ervoor dat alleen enkele specifieke functionarissen op de hoogte ervan waren en dat ook bondgenoten niet op de hoogte mochten worden gesteld. Naast minister Lavrov zou ook de Russische ambassadeur Sergej Kisljak de geheime informatie hebben aangehoord. De tekst loopt door onder de afbeelding. Naast minister Lavrov (L) zou ook de Russische ambassadeur Sergej Kisljak (R) de geheime informatie hebben aangehoord. © EPA Voor ieder ander dan Trump zou het openbaren van zulke staatsgeheimen zelfs strafbaar kunnen zijn, maar volgens de krant mag een president veel openbaar maken, ook informatie met het stempel ‘geheim’, als hem dat goeddunkt.

Beladen ontmoeting De ontmoeting tussen Trump en de twee Russische topdiplomaten was vorige week al zeer beladen. De Amerikaanse president had hen uitgenodigd op aandringen van Rusland, in de week waarin hij zijn FBI-directeur ontsloeg omdat Trump vond dat die teveel bezig was met mogelijke banden tussen Rusland en de Trump-campagne. Het Witte Huis liet geen journalisten toe bij de ontmoeting van het drietal. Russische media publiceerden echter foto's waarop te zien is hoe Trump lachend de hand schudt van de Russische minister. Na de mediaberichten kwam de regering-Trump met hele en gedeeltelijke ontkenningen. Een hooggeplaatste adviseur binnen het Witte Huis ontkende dat er staatsgeheimen zijn gedeeld. De nationale veiligheidsadviseur McMaster zegt dat hij bij de ontmoeting was en dat het artikel in The Washington Post niet waar is. We kunnen staatsgeheimen toch niet weghouden van de president? Topdemocraat Dick Durbin Minister van buitenlandse zaken Rex Tillerson reageerde in een persbericht op de beschuldigingen: 'Tijdens de bijeenkomst van Trump met minister van buitenlandse zaken Lavrov werd een breed scala aan onderwerpen besproken, waaronder de gezamenlijke inspanningen en bedreigingen rond de strijd tegen het terrorisme', aldus de mededeling van het Witte Huis. 'Tijdens de bijeenkomst werd de aard van de specifieke bedreigingen besproken, maar er werd niet gesproken over bronnen, methoden of militaire operaties.'

'Dit doe je gewoon niet' Zowel Democratische als Republikeinse politici reageerden kritisch op het nieuws. Topdemocraat Dick Durbin noemt Trumps gedrag 'gevaarlijk' en 'onverantwoord'. Hij zegt dat hij hoopt dat Republikeinen de president duidelijk kunnen maken dat hij de veiligheid van het land in gevaar brengt. “We kunnen staatsgeheimen toch niet weghouden van de president?”, aldus Durbin. De Democratische senator Mark Warner noemt het bericht 'een klap in het gezicht voor de inlichtingendiensten', 'als het waar is'. De Republikeinse politicus Bob Corker zei dat het vrijgeven van een bron iets is 'dat je gewoon niet doet'. “Daarom houden we de informatie die we van inlichtingendiensten krijgen ook zo goed afgedekt, om dit te voorkomen”, aldus Corker. Trump heeft volgens The New York Times niet gezegd wie de bron is, maar de vrees bestaat dat de Russen dat op basis van de informatie wel kunnen achterhalen. © EPA

