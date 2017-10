Trump valt Obamacare in de rug aan met subsidiestop

Door de afschaffing dreigen de premies voor de zorgverzekeringen fors te stijgen. Volgens het Amerikaanse centraal planbureau zullen in totaal waarschijnlijk een miljoen mensen hun zorgverzekering verliezen door de maatregel.

Lees verder na de advertentie

Het Witte Huis zegt dat het ministerie van justitie heeft uitgezocht dat er geen verplichting is om subsidies te betalen, omgerekend ongeveer 6 miljard euro per jaar. Deze subsidies krijgen de zorgverzekeraars om de kosten te dekken voor het verzekeren van minima die vallen onder de zogeheten Affordable Care Act, in de volksmond Obamacare.

Dit is zinloze sabotage die werkende gezinnen en de middenklasse in elke hoek van de VS treft. Democratische leiders Chuck Schumer en Nancy Pelosi

Door te stoppen met het betalen van de subsidies wil Trump Obamacare verder ondermijnen. De Amerikaanse president wil Obamacare al vanaf het begin van zijn presidentschap afschaffen, maar tot nu toe is dat mislukt. Het is Trump een doorn in het oog dat zijn Republikeinse partijgenoten er niet in slagen de zorghervorming van Obama in te trekken.

“Het afkopen van zorgverzekeraars door deze onwettige betalingen is weer een voorbeeld van hoe de vorige regering misbruik heeft gemaakt van geld van de belastingbetaler'', aldus het Witte Huis. "Het Congres moet het rampzalige Obamacare intrekken en vervangen en zo voor echte verlichting zorgen bij het Amerikaanse volk."

Vooraanstaande Democraten noemen Trumps maatregel 'zinloze sabotage die werkende gezinnen en de middenklasse in elke hoek van de VS treft'. Aanklagers van de staten New York en Californië dreigen al met rechtszaken tegen de stap van de president. Onder de volksverzekering Obamacare vallen zo'n twintig miljoen Amerikanen.

Lees ook: Trump gijzelt Obamacare na sneuvelen eigen zorgwet

Lees ook: Obamacare afschaffen lukt Trump niet. Dus morrelt hij er op allerlei manieren aan