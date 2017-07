Trump twittert tussen schijn en werkelijkheid

Amerika's machtigste twitteraar was de afgelopen dagen behoorlijk in vorm. Nadat hij de media eerst dagenlang bezighield met zijn salvo tegen het duo Mika Brzezinski en Joe Scarborough, presentatoren van het politieke ochtendprogramma 'Morning Joe' op de linkse nieuwszender MSNBC, kwam hij deze zondagochtend, net toen de politieke praatprogramma's het daar ook nog eens over zouden hebben, met een kort filmpje waarin hij als een prijsworstelaar een man tegen de grond werkt wiens hoofd vervangen is door het CNN-logo.

Weer werden kostbare zendtijd en lappen tekst besteed aan beschouwingen over wat je van een president verwacht en alle manieren waarop Donald Trump daaraan niet voldoet.

Wat de tweets tegen de twee presentatoren betreft, kun je bijvoorbeeld twisten over de vraag hoeveel seksisme daaraan te pas kwam. Hij noemde Scarborough 'Psycho Joe', maar bij Brzezinski deed hij er een paar schepjes bovenop. Die was niet alleen 'Low IQ Crazy Mika, maar zou zich na zijn verkiezing ook bij hem in Mar-a-Lago in Florida hebben gemeld, 'vreselijk bloedend door een facelift'. Trump had haar natuurlijk de deur gewezen.

Seksisme dus, concludeert Peter Beinart in The Atlantic, van het soort dat vraagt om actie wanneer een vrouw zich niet houdt aan de van haar verwachte ondergeschikte rol. Trump kan ook aardig zijn tegen vrouwen, zolang ze die norm niet schenden, merkt Beinart op, maar de vriendelijkheid uit zich net zo goed op een neerbuigende manier. Zie de wijze waarop Trump een telefoongesprek met de nieuwe Ierse premier onderbrak om een Ierse verslaggeefster te complimenteren met haar glimlach.

Geen seksisme, denkt daarentegen Maureen Dowd, de columniste met de allerscherpste pen van al haar collega's in The New York Times. Ze herinnert de lezer eraan hoe Trump een van de eerste prominente Republikeinen die zijn kant koos, voormalig concurrent voor de Republikeinse nominatie Chris Christie, in het openbaar vernederde over zijn omvang. En niet te vergeten hoe hij de houterige bewegingen nadeed van een gehandicapte verslaggever van The New York Times, die een uitspraak van hem had gelogenstraft, om een paar duizend van zijn aanhangers aan het lachen te maken. "Gedraagt hij zich als een seksistisch zwijn of gewoon als een zwijn? Ik zeg: zwijn."

Dieptepunt

Hoe dan ook waren de tweets wel weer een dieptepunt in het oeuvre van de president. Of niet? Komiek Stephen Colbert vindt dat de media die uitdrukking te gemakkelijk van stal halen. Hij toonde zich vrijdagavond ook geschokt door de tweet over 'Psycho Joe' en 'Crazy Mika' - en ook over Trumps claim dat hij iemand die bloedde de deur had gewezen. "Klinkt als je zorgwet." Maar een dieptepunt? "Nee, het is even diep als altijd. We zijn op kruishoogte ergens onderin de Marianentrog."

Nog bijtender was de kritiek van Colbert op de aanmerkingen die Republikeinen op de tweet hadden. Op zich is het nooit weg dat partijgenoten van de president hun afkeuring laten blijken. Maar senator Lindsey Graham maakte ervan: "Mijnheer de president, uw tweet was beneden de waardigheid van het ambt, en laat zien wat er mis is met de politiek in dit land", en dat miste de kern, volgens Colbert: "Hij laat zien wat er mis is met de president!"

Want dat schemerde toch vooral door in reacties op zijn laatste boodschappen. Heeft Trump ze nog allemaal op een rijtje? "Alstublieft, stop gewoon. Dit is niet normaal." En in de reacties van Brzezinski en Scarborough – net op vakantie gegaan, maar vrijdag snel als gasten in hun eigen programma gehaald, klonk dat ook door. Brzezinski: "Met mij persoonlijk gaat het prima, maar ik maak me enorm zorgen over wat dit opnieuw laat zien over onze president. Het is vreemd."

Dat is het ook als je de tweets strategisch bekijkt, zeggen veel commentatoren. Het was in het Amerikaanse Congres een spannende week, waarin de verdeelde Republikeinen in de Senaat een uiterste poging deden hun variant van een nieuwe zorgwet, die Obamacare moet vervangen, op de rails te houden. Daarover zouden de tweets van de president moeten gaan. In plaats daarvan is hij kennelijk verslaafd aan het kijken naar politieke tv-programma's - in de eetkamer bij het Oval Office staat volgens weekblad Time een tv-scherm van meer dan anderhalve meter – en is hij niet in staat alles wat hij daar over zichzelf ziet over zijn kant te laten gaan. De resulterende twitter-stroom heeft tot een kleine industrie van afgeleide producten geleid. Webmagazine Slate heeft een Trump Tweet Tracker die elke tweet van interpretatie en context voorziet – ze hebben overigens moeite Trumps tempo bij te houden. En er is een twitterbot die automatisch alle tweets van Trump omzet in een officieel uitziende 'Verklaring van de President'. Het is een reactie op de verzekering van de woordvoerder van de president dat we elke tweet inderdaad moeten beschouwen als zo'n verklaring, met alle beleidsimplicaties van dien.