Trump trekt van leer tegen Navo-bondgenoten

Het zal voor regeringsleiders van Europese Navo-leden even slikken zijn geweest. Tegen de verwachting in liet de Amerikaanse president Donald Trump zich gisteren tijdens een topontmoeting in Brussel weer van zijn onverzoenlijke kant zien. Hij legde in harde bewoordingen twee oude eisen opnieuw op tafel. Europees bondgenoten moeten meer doen in de strijd tegen terrorisme, en flink extra geld aan defensie uitgeven. “Veel landen hebben een jarenlange betalingsachterstand.”

Twee dagen geleden had secretaris-generaal Jens Stoltenberg juist gezegd dat de top ‘eenheid en solidariteit’ moest uitstralen. Het idee was dat de Europeanen een aantal door Trump gewenste maatregelen tegen terrorisme zouden steunen zoals meer instructeurs voor het Afghaanse leger en deelname van de Navo aan de coalitie tegen Islamitische Staat. De Amerikaanse president zou zich positief over de alliantie uitlaten, en daarmee bondgenoten geruststellen dat de Verenigde Staten hen in noodgevallen onvoorwaardelijk zullen verdedigen.

De president onderschreef nooit expliciet het principe dat een aanval op één bondgenoot geldt als een aanval op alle leden.

Die bondgenoten zijn al langere tijd ongerust over Trump. In zijn verkiezingscampagne zei Trump nog dat hij landen pas wil verdedigen als ze financieel voldoende aan de alliantie bijdragen. De meeste Europese leden besteden minder dan de voorgeschreven twee procent van de economie aan defensie. Sinds zijn aantreden sprak Trump wel positiever over de Navo. Zijn nieuwe begroting trekt ook meer geld uit om Amerikaanse troepen in Europa te stationeren. Maar de president onderschreef nooit expliciet het principe dat een aanval op één bondgenoot geldt als een aanval op alle leden.

Gisteren had hij een uitgelezen kans om dat wel te doen. Hij mocht bij het nieuwe Navo-hoofdkwartier een monument onthullen ter nagedachtenis aan de aanslagen van elf september en het feit dat de Navo daarna als één geheel de Verenigde Staten bijstond. Alle lidstaten stuurden militairen om in Afghanistan tegen de Taliban te vechten. Secretaris-generaal Jens Stoltenberg, die Trump inleidde, probeerde hier ook de nadruk op te leggen. “De grootste kracht van de Navo is de band tussen de Verenigde Staten en Europa. Duizenden en duizenden geallieerde troepen dienden meer dan tien jaar in Afghanistan.”

Voorafgaand aan de toespraak van Trump benadrukte de Duitse kanselier Angela Merkel ook al de blijvende relevantie van wederzijdse bijstand. Zij mocht een monument onthullen ter nagedachtenis aan de Berlijnse Muur. “Wij vergeten niet dat de Navo heeft bijgedragen aan de hereniging van Duitsland. Daarom dragen wij bij aan solidariteit in de Navo.”

De Navo van de toekomst moet zich richten op terrorisme en migratie, en ook op de dreiging van Rusland. Donald J. Trump

Trump sprak juist over zijn oude grief dat de Navo te weinig tegen terrorisme doet. Hij wees de Europese regeringsleiders daarbij op het goede voorbeeld van koning Salman van Saoedi-Arabië, waar hij enkele dagen geleden op bezoek was. ‘Een wijze man’, die ook inzag dat er veel meer tegen terrorisme gedaan moet worden, aldus Trump. De Amerikaanse president sprak niet over de nieuwe maatregelen tegen terrorisme die Stoltenberg in de ochtend bekend had gemaakt.

Een keer noemde Trump gisteren Rusland. Daarbij legde hij meteen de link met Europa als wanbetaler. “De Navo van de toekomst moet zich richten op terrorisme en migratie, en ook op de dreiging van Rusland. Vanwege deze dreigingen heb ik erop aangedrongen dat Navo-leden meer betalen. Van de achtentwintig landen betalen er drieëntwintig niet.”

Premier Mark Rutte beaamde dat Trump een stevige toon aansloeg. “Nederland moet meer uitgeven. Dat ligt op de formatietafel.” Verder was hij niet ongerust. Door actief mee te doen binnen de Navo, onderschrijft Trump impliciet ook de collectieve verdediging, aldus Rutte.

