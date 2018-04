Trump toont zich uitgelaten over mogelijke vrede Korea's

Donald Trump reageerde uitgelaten op de gezamenlijke verklaring die de presidenten van de twee Korea’s vandaag ondertekenden. Op Twitter hield hij eerst nog een slag om de arm: “Na een woest jaar van raketlanceringen en kernproeven vindt nu een historische ontmoeting plaats tussen Noord- en Zuid-Korea. Er gebeuren goede dingen, maar de tijd moet het leren!” Minuten later liet hij in hoofdletters zijn vreugde de vrije loop: “KOREAANSE OORLOG GAAT EINDIGEN!”

Lees verder na de advertentie

Hij bedankte de Chinese president Xi Jinping voor zijn hulp, maar eiste later op de dag, tijdens een ontvangst van Amerikaanse Olympische atleten op het Witte Huis, een belangrijke rol voor zichzelf op: “Toen ik begon, zeiden de mensen dat het onmogelijk was. Ze zeiden dat er twee opties waren – ze laten houden wat ze hebben, of een oorlog beginnen. En nu hebben we een veel beter alternatief dan wie ook voor mogelijk hield.”

We zijn er nog niet. Maar als het gebeurt, dan verdient Donald Trump de Nobelprijs voor de Vrede Senator Lindsey Graham, Republikein

Een ontmoeting tussen Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is in voorbereiding, al zijn datum of plaats nog niet bekendgemaakt. Een van de naaste adviseurs en woordvoerders van de president, Kellyanne Conway, zei gisteren op tv dat Trump het klimaat voor de ontmoeting van de twee Koreaanse leiders heeft geschapen, maar benadrukte dat de top tussen Trump en Kim Jong-un nog afgeblazen kan worden.

Conway: “Deze president heeft gezegd dat hij naar de onderhandelingstafel wil komen, maar hij heeft altijd een exitstrategie. Als het niet goed uitpakt voor het Amerikaanse volk, niet goed voor diplomatieke doeleinden, dan kan hij gewoon weglopen.”

Ook van buiten de regering-Trump kwamen positieve geluiden. William Perry, onder de Democratische president Bill Clinton minister van defensie, noemde het gezamenlijk over de grens stappen van de twee leiders ‘een geweldig en emotioneel gezicht – ik heb veel hoop voor het Koreaanse schiereiland’. Ook Perry maakte een periode door waarin Noord-Korea met sancties werd bestookt, omdat het kernwapens ontwikkelde, en daarna, in 1994, een akkoord sloot dat die dreiging leek weg te nemen.

“We zijn er nog niet”, zei de Republikeinse senator Lindsey Graham, die altijd een harde lijn voorstaat tegen landen als Iran en Noord-Korea, tegen tv-zender Fox News. “Maar als het gebeurt, dan verdient Donald Trump de Nobelprijs voor de vrede.” Volgens Graham raakten Noord-Korea en China er van overtuigd dat Trump niet zou wijken en desnoods met geweld een einde zou maken aan dat nucleaire programma. “Ik ben blij dat hij niet heeft geluisterd naar degenen die daar voor hem in faalden.”