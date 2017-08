Trump tekent nieuwe sancties tegen Rusland - onder protest

In een verklaring beklaagde de president zich erover dat het parlement hem verhindert om een eigen buitenlandbeleid te voeren.

Er is vastgelegd dat Trump de sancties niet op eigen houtje mag intrekken of verzachten

Het Congres stemde vorige week met overweldigende meerderheid voor de sanctiewet, die strafmaatregelen bevat tegen Rusland, Noord-Korea en Iran. De wet druist in tegen Trumps verlangen om de relatie met Rusland te verbeteren. De tekst getuigt bovendien van een gebrek aan vertrouwen in de president, want er is in vastgelegd dat Trump de sancties niet op eigen houtje mag intrekken of verzachten.

Trump tekende in het belang van de ‘nationale eenheid’, maar noemde de wet ‘heel erg gebrekkig’. Hij zei dat er ‘ongrondwettige’ elementen in zitten die hem als president met handen en voeten binden. Het is de eerste grote wet over buitenlands beleid die is aangenomen sinds Trump in januari president werd.

Rusland nam vorige week al vergeldingsmaatregelen. Zo moeten de Verenigde Staten hun aantal diplomaten in Rusland met 755 terugbrengen tot 455. De Russische premier Dmitri Medvedev hekelde de Amerikaanse sancties als een ‘totale handelsoorlog’ en noemde de regering-Trump ‘volstrekt machteloos’.

