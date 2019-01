Trump tegen Turkije: Val de Koerden aan en je economie ligt in duigen

Amerika en Turkije hebben een moeizame relatie vanwege Syrië. De Turken beschouwen de Koerdische strijders in Syrië als aartsvijanden, terwijl de Amerikanen hen juist als bondgenoten zien in de strijd tegen terreurbeweging Islamitische Staat (IS). De Turken willen dat de Amerikanen vertrekken uit Syrië, zodat zij de Koerdische strijders kunnen aanvallen. Daar probeert Trump nu een stokje voor te steken. “We zullen Turkije economisch vernietigen als het de Koerden aanvalt.”

Lees verder na de advertentie

De veiligheidsadviseur van de Turkse president Erdogan, Ibrahim Kalin, reageerde onmiddellijk op Trumps dreigement: “Terroristen kunnen niet je partners en bondgenoten zijn”, schreef hij. Met ‘terroristen’ refereerde hij aan de Koerdische militie YPG, die zowel een bondgenoot is van Amerika als een zusterorganisatie van de Turks-Koerdische afscheidingsbeweging PKK. “Turkije gaat ervan uit dat de VS onze strategische bondgenootschap respecteren en dat ze zich niet laten beïnvloeden door terroristische propaganda.”

De regering is heel helder geweest over de voorwaarde dat de Turken niet op ongepaste wijze achter de Koerden aangaan Mike Pompeo, minister van buitenlandse zaken, VS

De Amerikanen hebben in het diplomatieke conflict een belangrijk voordeel: zij hebben hun dreigementen aan de Turken eerder al eens waargemaakt. In augustus stelde Amerika sancties in tegen Turkije omdat het land een Amerikaanse geestelijke vasthield. Washington voerde daarna ook nog eens een reeks importheffingen in. De Amerikaanse maatregelen leidden toen tot een vrije val van de Turkse lira en veroorzaakte paniek op de financiële markten. Turkije liet de geestelijke kort daarop vrij.

Bufferzone De Turken moeten Trumps dreigement ook dit keer serieus nemen, aldus de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Mike Pompeo. “De regering is heel helder geweest over de voorwaarde dat de Turken niet op ongepaste wijze achter de Koerden aangaan”, aldus Pompeo. Toen Pompeo, die een tour maakt door het Midden-Oosten, door journalisten werd gevraagd wat voor maatregelen Trump tegen Turkije in gedachte heeft, bleek dat hij dat ook niet wist. Hij vermoedt dat het om sancties gaat. “We stellen sancties in op veel plekken in de wereld. Ik neem aan dat hij (Trump, red.) over zulke dingen sprak, maar dat zullen jullie aan hem moeten vragen.” De waarde van de lira kelderde direct na Trumps tweet 0,84 procent in waarde ten opzichte van de dollar. Uit het getwitter van Trump en de woorden van Pompeo blijkt nu ook dat de Amerikanen een bufferzone willen instellen in Noord-Syrië. Deze zone zou een gewapend conflict tussen Turkije en Koerdische strijders moeten voorkomen. Volgens de tweet van Trump zou deze zone 20 mijl (32 kilometer) moeten beslaan. Wie deze ‘veiligheidszone’ moet besturen is onduidelijk, en het is onzeker of Turkije hiermee akkoord gaat.

Lees ook:

Spanningen tussen Turkije en Amerika lopen op om Syrië Amerika en Turkije stevenen af op een groot politiek conflict vanwege Syrië. De VS en Turkije onderhandelen met elkaar over de voorwaarden van de Amerikaanse terugtrekking uit Syrië, maar deze zijn al in een vroeg stadium geëscaleerd.