Trump tegen Rusland: De raketten op Syrië komen eraan

De dreiging van een nieuwe oorlog blijkt niet alleen uit de taal die wordt uitgeslagen. Een flink aantal Amerikaanse oorlogsschepen is al gearriveerd in de oostelijke Middellandse Zee, Russisch luchtafweergeschut in Syrië staat gereed, Syrische militairen vermijden legerbarakken en burgervliegtuigen passen hun routes aan de ontwikkelingen in het Nabije Oosten aan.

De Amerikanen, Fransen, Britten en Saudiërs gaan waarschijnlijk niet wachten op een onderzoek naar de vermoedelijke chemische aanval in Douma. De Russen verwierpen dinsdag bovendien een Amerikaanse resolutie die opriep tot onderzoek naar de gebeurtenis, en de Amerikanen op hun beurt de afgezwakte resolutie van de Russen. De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley zei eerder al dat haar land gaat ingrijpen, met of zonder VN-mandaat.

De Amerikanen overwegen meerdere opties, van een reeks zware bombardementen tot beperkte raketaanvallen, zoals die van vorig jaar. Toen vuurden zij 59 kruisraketten af op Syrië, waarbij de schade meeviel. Maar de Russen hebben gezegd dat militaire actie, hoe beperkt deze ook zal zijn, grote gevolgen zal hebben.

Vermenging van Russen en Syriërs Het dreigement van Trump volgt op de waarschuwing van de Russische ambassadeur in Libanon van gisteren. “Als er een Amerikaanse raketaanval plaatsvindt”, zo zei hij, “dan zullen wij de Amerikaanse raketten neerhalen en zelfs de bronnen waarvandaan deze raketten werden afgeschoten neerschieten.” De waarschuwing komt erop neer dat Rusland bereid is om niet alleen zijn militairen te beschermen, maar ook Amerikaanse straaljagers en oorlogsschepen desnoods te bombarderen. De tekst gaat verder onder de tweet De kans op een conflict met Rusland is weliswaar nog klein, gezien de enorme gevolgen die het teweeg zal brengen, maar Trump lijkt toch bereid het risico te dragen. Mogelijk baseert hij zijn berekeningen op de Israëlische aanval in Syrië in het weekend. Toen reageerde Rusland ook niet. Of en hoe de Russen uiteindelijk zullen terugslaan hangt vooral af van de schade van de westerse aanvallen - indien zij daadwerkelijk plaatsvinden. De Russen zullen allereerst proberen om Amerikaanse raketten neer te halen. Komen er bij de aanvallen ook Russische militairen om het leven, dan kan een stevig Russisch antwoord niet uitblijven. De kans dat er Russen omkomen bij westers militair ingrijpen is echter groot, want hoewel de regeringstroepen van Assad het doelwit vormen, zijn Russische militairen op tal van plekken met hen vermengd. Toch is het onzeker of de Amerikanen werkelijk over zullen gaan tot beperkte acties, want het nut van een grotendeels symbolische daad staat niet verhouding tot het risico die het met zich meebrengt: een oorlog met de grootste kernmacht ter wereld.