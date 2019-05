Trump stuurt 1500 extra militairen naar het Midden-Oosten

“We willen bescherming hebben in het Midden-Oosten”, aldus Trump, kort voordat hij het Witte Huis verliet om naar Japan te reizen. De president zei dat hij er niet van uitgaat dat Iran op dit moment uit is op een confrontatie met de VS of een ander land. Waarnemend minister van Defensie Patrick Shanahan rept van een ‘voorzichtige reactie op bedreigingen van Iran’. Ook andere officials binnen het Pentagon benadrukken dat hier om defensieve troepen gaat.

De relatie tussen de Verenigde Staten en Iran is sterk verslechterd sinds Trump is aangetreden. Hij trok zijn land een jaar geleden terug uit de nucleaire deal met Teheran en heeft weer omvangrijke sancties ingesteld. Ook voerden de VS hun militaire aanwezigheid op in de Perzische Golf.

Bijna twee weken geleden werden vier schepen, waaronder twee Saudische olietankers, gesaboteerd voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Het Amerikaanse ministerie van Defensie gaf vrijdag de Iraanse Republikeinse Garde de schuld van de aanvallen op de schepen.

Het sturen van extra troepen is een opvallende stap voor Trump, die in zijn verkiezingscampagne altijd heeft benadrukt internationaal een isolationistische politiek voor te staan en vooral niet verstrikt wilde raken in een militair moeras in de regio. Ook zei hij afgelopen donderdag nog dat hij het sturen van extra manschappen richting de Golf onnodig vond. Het contingent extra troepen is overigens relatief klein, in vergelijking met de 70.000 Amerikaanse militairen die gestationeerd zijn in de reg.

