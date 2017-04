Trump stelt drastische economische koerswijzigingen voor

Bedrijven en eenmanszaken zullen fors profiteren; het tarief voor de vennootschapsbelasting daalt van 35 naar 15 procent. Ook gewone burgers gaan in het voorstel minder aan de schatkist afdragen. De hoogste inkomstenbelastingschijf wordt op 35 procent gesteld, nog altijd iets meer dan Trump tijdens de campagne beloofde. Bovendien wil het Witte Huis de belastingvrije voet voor Amerikanen verdubbelen.

Het is nog onduidelijk in hoeverre het begrotingstekort zal oplopen na wat al de grootste belastingverlaging in de Amerikaanse geschiedenis wordt genoemd. Minister van financiën Steven Mnuchin verwacht de klappen echter te kunnen incasseren. Bij de aankondiging van de belastingverlaging zei hij dat de maatregel ‘zichzelf zal terugverdienen’ door economische groei te stimuleren en meer banen te scheppen. Een mogelijke toename van het begrotingstekort kan ervoor zorgen dat Trumps partijgenoten in het Congres concessies gaan eisen, alvorens zij instemmen met de plannen.

Vandaag werd ook bekend dat de Amerikaanse regering overweegt uit de Noord-Amerikaanse vrijhandelsovereenkomst Nafta te stappen. Volgens een hoge regeringsfunctionaris wordt gewerkt aan een presidentieel decreet dat zou leiden tot een Amerikaans vertrek uit de vrijhandelszone met buurlanden Mexico en Canada. De precieze inhoud van het decreet is nog onbekend, meldt persbureau Reuters. Ook is nog onduidelijk of het inderdaad tot een ‘exit’ van de VS komt.

Trump noemde het Nafta-akkoord vorige week nog ‘erg, erg slecht’ voor de VS. “We gaan een paar grote veranderingen aanbrengen of we gaan Nafta voor altijd lozen.” Nafta is een van de grootste vrijhandelsovereenkomsten ter wereld en trad in 1994 in werking. De overeenkomst regelt de onderlinge markttoegang voor bedrijven in Canada, Mexico en de VS.

