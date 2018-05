Trump stelt de beslissing over heffingen op staal uit en laat Europa bungelen

De Amerikaanse president Trump laat de Europese Unie nog langer bungelen in het staalconflict. Zijn besluit over heffingen op staal en aluminium uit Europa heeft hij uitgesteld tot 1 juni. Het Witte Huis maakte dat gisteren bekend - in de ogen van de EU op het laatste moment. Brussel verwijt Washington de onzekerheid op de internationale markten te verlengen, wat slecht is voor de economie.

Het uitstel geldt ook voor Mexico en Canada. Volgens het Witte Huis zijn er principe-akkoorden bereikt met Argentinië, Australië en Brazilië. Zuid-Korea had al beloofd om de staalexport naar de VS terug te brengen tot 70 procent. “De overeenkomsten onderstrepen de succesvolle strategie van de regering-Trump", schrijft het Witte Huis.

De EU denkt daar anders over: "Als oude partner en vriend van de VS zullen wij niet onder dreigementen onderhandelen." Een trans-Atlantische overeenkomst moet in balans zijn en beide partijen voordelen bieden, laat Brussel weten.

De wereldwijde staalmarkt kampt met een enorm overschot. Vooral China was het mikpunt van Trumps staalacties, ook al is dat land een relatief kleine directe exporteur van staal naar de VS. Ook andere landen verwijten China staal te dumpen op de wereldmarkt. China zegt de productie te willen verminderen.

De EU is de grootste staalexporteur naar Amerika, gevolgd door Canada en Zuid-Korea. Binnen in Europa levert Duitsland het meeste staal aan de VS. Duitsland zegt een definitieve ontheffing te verwachten. Bondskanselier Merkels bezoek vorige week aan Trump heeft weinig betekend in dit dossier.

Omdat de VS veel staal uit het buitenland halen, is volgens president Trump de nationale veiligheid in het geding. In maart kwam hij daarom met heffingen van 25 procent op buitenlands staal en 10 procent op aluminium. De EU kreeg een tijdelijke ontheffing, die gisteren afliep. Brussel dreigde in maart al met tegenmaatregelen als de invoerheffingen definitief voor Europa gaan gelden. De invoer van typisch Amerikaanse producten zoals spijkerbroeken, bourbon-whiskey en motoren van Harley Davidson zou flink belast worden.

Deze clausule leidt tot veel discussie, omdat een land zelf mag bepalen wanneer dat het geval is. Bij eerdere gevallen ging het om oorlog (Falklandoorlog, Joegoslavië), het conflict in het Midden-Oosten of de Amerikaanse sancties tegen Cuba of Nicaragua. Toen Zweden in de jaren zeventig de eigen schoenenindustrie beschermde onder het mom van nationale veiligheid, werd het bedolven onder kritiek in de vergaderzaal van de WTO.

Trump maakt voor heffingen gebruik van een uitzondering in de afspraken van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Als de eigen veiligheid in het geding komt, mag een land de vrijhandel beperken.

Op reis naar China

Om het handelsconflict met China niet te laten escaleren brengen de VS vanaf donderdag een handelsbezoek aan China. Onder meer de Amerikaanse minister van financiën Steven Mnuchin, minister van handel Wilbur Ross en handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer behoren tot de officiële delegatie. De VS dreigen met invoerheffingen op producten uit China ter waarde van 50 miljard dollar. Amerika wil zo het handelstekort verkleinen en China ertoe bewegen intellectueel eigendom beter te beschermen. China richt zich in tegenmaatregelen vooral op landbouwproducten uit de VS. Net als in het staalconflict hopen de VS overwinningen binnen te slepen door flink te dreigen.

