Trump spreekt bewust niet van terroristen, maar losers

Donald Trump spreekt systematisch over losers, als hij het over terroristen heeft: “Ik noem ze geen monsters meer, maar losers.”

De terrorist als verliezer. Wat is de kracht van die framing?

Meestal horen we na een aanslag dat terroristen ‘een aanval deden op onze vrijheden’ of ‘op onze manier van leven’. Voor terroristen is dat een enorm compliment, dat zij graag horen. Het is de bevestiging van waar het hen om gaat, waar ze trots op zullen zijn. Daarom noemt Trump ze geen monsters meer, want ook dat horen ze maar al te graag, zegt hij.

Een aanval op onze manier van leven, monsters? Welnee, het zijn miezerige verliezers. Daar kun je niet trots op zijn, als terrorist.