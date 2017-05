Trump sprak tegen Russische minister over 'halvegare' Comey

James Comey. © AFP

De krant baseert dit op een verslag van de ontmoeting, die werd gelekt door een ambtenaar in het Witte Huis. Volgens het verslag zei Trump: 'Ik heb net de directeur van de FBI ontslagen. Hij was gek, echt een mafketel. Ik stond onder grote druk vanwege Rusland, maar die is nu weggenomen.'



De president ontkende ook dat er een onderzoek naar hem liep. Dat is niet waar: een speciale commissie van de Amerikaanse senaat onderzoekt momenteel niet alleen de banden tussen Trump en zijn team en de Russen, maar ook of Rusland zich daadwerkelijk heeft bemoeid met de Amerikaanse verkiezingen.



De Russen bezochten het Witte Huis op 10 mei, de dag nadat Comey was ontslagen. De reden voor het ontslag was volgens de regering Trump de wijze waarop Comey was omgesproken met de gelekte e-mails van Hillary Clinton. Later gaf Trump in een televisieinterview toe dat Comey's onderzoek naar de banden tussen Trump en de Russen ook een rol hadden gespeeld.



Kort nadat de krant berichtte over de uitspraken die Trump tegenover de Russen had gedaan, werd bekendgemaakt dat de voormalige FBI-baas zal getuigen voor deze speciale commissie tijdens een open hoorzitting. Volgens senator Richard Burr, voorzitter van de commissie, moet de getuigenis van Comey 'voor het Amerikaanse volk recente gebeurtenissen verduidelijken waarover in de media uitgebreid verslag is gedaan'.







