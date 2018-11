Trump speelt hoog spel met confrontaties met militairen en een opperrechter

Het lijken onvergelijkbare dingen, maar ze hebben iets gemeen: het tegenspel komt van twee instellingen die traditioneel in de VS veel vertrouwen genieten. Een president die daar ruzie mee zoekt, speelt hoog spel. Zelfs een president die werd gekozen omdat hij lak heeft aan de traditionele politieke machtsverdeling.

Roberts nam het niet, zo liet hij in een verklaring weten, dat Trump zijn juridische tegenslagen samenvatte met de klacht dat hij te maken had met ‘Obama-rechters’.

Gepolitiseerde krijgsmacht

En de voormalige commandant van de Amerikaanse troepen in Afghanistan, luitenant-generaal b.d. David Barno, gaf tegen de Washington Post blijk van de vrees dat Trump die troepenverplaatsing niet zozeer had bevolen, omdat de komst van een karavaan potentiële immigranten zo’n groot gevaar betekende, maar omdat het goed stond in de aanloop naar de verkiezingen van 6 november. “De krijgsmacht is opeens in een zeer gepolitiseerde omgeving geplaatst als het om immigratie gaat.”

Niet voor niets kun je op een willekeurig vliegveld zien hoe een wachtende militair een hand en een bedankje krijgt van zomaar iemand

Opiniebureau Gallup vraagt de Amerikanen regelmatig naar hun vertrouwen in allerlei onderdelen van de overheid en maatschappelijke instituties. En daarbij is de krijgsmacht de absolute topper: driekwart van de Amerikanen heeft alle vertrouwen in de mannen en vrouwen die het land verdedigen. Niet voor niets kun je op een willekeurig vliegveld bijvoorbeeld zien hoe een militair die in uniform zit te wachten, even een hand en een bedankje krijgt van zomaar iemand.

Rechters staan ook hoog aangeschreven. Bij hun aantreden komt weliswaar altijd politiek kijken. Federale rechters worden voorgedragen door de president, en de Senaat moet die voordracht bevestigen. Voor een functie in de rechterlijke macht van een deelstaat moet je in veel gevallen een verkiezing winnen. Maar heeft hij of zij die toga eenmaal aan, dan wordt een rechter geacht om naar de wet te kijken, niet naar welke politieke partij het meest tevreden zal zijn over een uitspraak.

Die mooie theorie wordt in de praktijk niet altijd waargemaakt. De laatste tijd zijn bijvoorbeeld in het Hooggerechtshof, waar vaak de politiek brisante kwesties terechtkomen, de rechters voorspelbaarder geworden. Op de lange duur is dat een bedreiging voor de reputatie van het Hooggerechtshof, en dat zal een extra aansporing zijn geweest voor opperrechter Roberts om de bijzondere stap te nemen, de president tegen te spreken.