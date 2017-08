Trump sluit militair ingrijpen in Venezuela niet uit

"We hebben veel opties voor Venezuela", aldus Trump. "Ik ga een militaire optie niet uitsluiten." Volgens Trump heeft de VS troepen die over de hele wereld gestationeerd zijn. Sommigen ver weg, maar Venezuela is naast de deur. "Venezuela niet heel ver weg en de mensen lijden er, ze gaan er dood."

De Venezolaanse president zou vrijdag een telefoongesprek met Trump hebben aangevraagd, aldus het Witte Huis. Trump weigerde dit. Of dit voor of na de verklaring over militair ingrijpen is gebeurd, is niet bekend. Trump zal niet met Maduro praten tot 'de democratie in Venezuela is hersteld', aldus een verklaring van het Witte Huis.

De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Vladimir Padrino zei dat militaire actie in Venezuela een 'gestoorde actie' zou zijn. "Als minister van Defensie en burger zeg ik dat dit een gestoorde actie is, een daad van uiterst extremisme", zei Padrino op de Venezolaanse staatstelevisie.

Crisis Eind vorige maand vond een omstreden stemming plaats, die het bewind van de Venezolaanse president Nicolas Maduro vrijwel onbeperkte macht geeft. De stemming ging gepaard met onlusten waarbij zeker tien mensen om het leven kwamen. Een dag later liet de regering twee kopstukken van de oppositie in het land oppakken. In het land is gebrek aan voedsel en medicijnen. De inflatie is opgelopen tot zo’n 700 procent per jaar. Ook de misdaadcijfers stijgen. Veel Venezolanen proberen hun land te ontvluchten: zeker 200 duizend inwoners zijn de afgelopen tijd de grens overgestoken met landen als Brazilië, Peru en Colombia. De economie in Venezuela verkeert in een diepe crisis, vanwege onder meer lage olieprijzen en het onzekere politieke klimaat. Dat is voor investeerders reden zich terug te trekken uit het land. Zelfs de handel in staatsobligaties dreigt stil te vallen. De bank Credit Suisse kondigde donderdag aan de waardepapieren niet meer te willen verhandelen. Dat is slecht nieuws voor Venezuela, dat de crisis door de verkoop van obligaties probeerde te beteugelen. Ik weet niet welke duistere bedoelingen of plannen er zijn om mij niet alleen van mijn vrijheid, maar ook van mijn leven te beroven Ook het politieke klimaat blijft gespannen. Luisa Ortega Díaz, de openbaar aanklager die vorige week uit haar ambt werd gezet, vreest voor haar leven en is ondergedoken. Ortega staat bekend als een felle tegenstander van president Nicolás Maduro en kan daardoor naar alle waarschijnlijkheid rekenen op vervolging. De 59-jarige juriste is naar eigen zeggen op de vlucht. "Ik weet niet welke duistere bedoelingen of plannen er zijn om mij niet alleen van mijn vrijheid, maar ook van mijn leven te beroven'', zei Ortega over de regering. Ze voelt zich continu opgejaagd, en wisselt dagelijks van schuilplaats.

Sancties De VS heeft eerder sancties genomen die zich specifiek richten tot Maduro: alle activa van de president die onder Amerikaanse jurisdictie vallen, worden bevroren. Ook hebben de Amerikanen tegen acht Maduro-getrouwen strafmaatregelen genomen. Zij worden beschuldigd van het schenden van de mensenrechten en democratische waarden. De VS denken erover de economische sancties verder uit te breiden om zo de Venezolaanse regering verder te isoleren. Maduro noemde Trump in een reactie ‘een keizer’ en zei dat ‘het Venezolaanse volk heeft gekozen voor vrijheid’. De EU heeft zich ook negatief uitgelaten over de recente verkiezingen in Venezuela, die de oppositie buiten spel dreigen te zetten. Sancties behoren tot de mogelijkheden, maar eerst wil de EU een politiek dialoog. Onder meer Canada, buurland Colombia en Mexico hebben laten weten zich zorgen te maken over de verkiezingsuitslag.

Handreiking De Venezolaanse president Nicolás Maduro deed gisteren een handreiking naar Trump. Maduro wil de man die hij eerder een 'onbeschofte en arrogante magnaat' noemde, graag ontmoeten. Dat zei de Venezolaanse president in een toespraak voor de pas geïnstalleerde grondwetgevende vergadering. Maduro vroeg zijn minister van buitenlandse zaken een ontmoeting te organiseren met Trump tijdens de vergadering van de Verenigde Naties, volgende maand.

