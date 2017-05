Trump slaat om zich heen, maar FBI zet onderzoek door

Het Witte Huis stelt dat de Amerikanen niet te veel moeten denken van dat FBI-onderzoek naar de Trumps connectie met Rusland: 'het is een van de kleinste dingen die op hun bord liggen'. Niets van waar, zegt McCabe. "Dit is een zeer significant onderzoek." De plaatsvervangend FBI-directeur weersprak op meer punten de regering-Trump.

De president houdt vol dat FBI-baas Comey uiterst impopulair was onder zijn eigen medewerkers. Alweer niet waar, vertelde McCabe aan de senatoren, Comey genoot 'brede steun' bij medewerkers van de veiligheidsdienst.

De uitspraken van de plaatsvervangend FBI-baas zijn een nieuwe smet op de geloofwaardigheid van de regering-Trump in het Rusland-dossier. De FBI laat zich niet van de wijs brengen, beloofde de plaatsvervangend directeur. Het onderzoek gaat door en hij deed de toezegging dat hij het Witte Huis niets zou vertellen over de voortgang van zijn speurneuzen.

'Uitslover'

In de pers sloeg Trump gisteren wild om zich heen. Zo benadrukte de president dat hij zeker weet dat hij niet onderzocht wordt door de FBI. Een paar uur eerder zei de huidige FBI-baas nog dat het gebruikelijk is dat wie onderzocht wordt, daarover in het ongewisse wordt gelaten. Tegelijk kreeg Comey, de ontslagen FBI-baas, een trap na.

Hij is een 'uitslover', zegt Trump, die aangaf dat hij hoogstpersoonlijk wilde dat hij zou vertrekken. Dat is pikant, want bij het ontslag van Comey gaf Trump memo's vrij van zijn minister van justitie Sessions en diens onderminister Rod Rosenstein, die Trump aanraadden Comey te ontslaan.

Vooral Rosenstein, die vanuit justitie verantwoordelijk is voor het Rusland-onderzoek, ligt nu onder het vergrootglas. Hij kan het onderzoek naar de Russische connecties van Trump in een nieuwe fase brengen door een speciale aanklager te benoemen. Democraten dringen daar al op aan. Hun oproep kreeg gisteren de wind in de zeilen: procureurs-generaal van twintig staten eisen dat Rosenstein zo'n speciale aanklager benoemt.