Trump slaat logo nieuwszender CNN in elkaar in bewerkt filmpje

Het filmpje stamt uit 2007 en is van een bokswedstrijd, toen Trump deed alsof hij presentator Vince McMahon in elkaar sloeg. Maar in het bewerkte filmpje is het hoofd van de presentator vervangen door het logo van CNN.

Lees verder na de advertentie

De nieuwszender reageerde op het filmpje met een citaat van een van Trumps woordvoerders. Die verkondigde een paar dagen geleden dat de Amerikaanse president geweld nooit aan zou moedigen.

Trump beschuldigt Amerikaanse media regelmatig van het verspreiden van nepnieuws, CNN is wel vaker doelwit. Verleden week stapten drie journalisten op nadat een verhaal van hun hand over connecties tussen vertrouwelingen van Trump en een Russisch beleggingsfonds was ingetrokken. Het verhaal was gebaseerd op één anonieme bron. Dit incident was voor Trump een reden om weer uit te halen op Twitter: "Nepnieuws CNN kan grote bestuurswisselingen verwachten nu ze betrapt zijn bij het valselijk publiceren van hun onzin Ruslandverhalen. Kijkcijfers keihard omlaag!"

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.