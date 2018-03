Trump schuift minister van buitenlandse zaken Tillerson aan de kant

Tillerson (65), net terug van een reis naar een aantal landen in Afrika, moet toch nog onverwacht weg. Geruchten over zijn aftreden waren er al langer, zeker nadat uitgelekt was dat hij Trump ‘een idioot’ had genoemd. Dat heeft de minister overigens altijd ontkend. Maar de president en de minister waren het vaker oneens, wat geregeld ook naar buiten kwam. In een verklaring vanuit het ministerie van buitenlandse zaken staat dat Tillerson zelf niet te horen heeft gekregen waarom hij moet vertrekken. Hij wenst zijn opvolger veel succes.

Conflicten tussen Trump en Tillerson waren er wel vaker. Zo beklemtoonde de bedachtzame minister het belang van praten met Noord-Korea, wat Trump in een tweet direct hard afstrafte – om zelf enkele maanden later ineens toe te geven aan een uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Bij dat besluit was Tillerson volgens Amerikaanse media overigens niet betrokken.

ExxonMobil

Tillerson was voor hij minister werd topman van het Amerikaanse olieconcern ExxonMobil. In die functie had hij veel te maken met Russische vertegenwoordigers, vanwege belangen van het bedrijf in olie- en gasvelden in dat land. Toch speelde Tillersons naam geen hoofdrol in de lopende onderzoeken naar contacten tussen Russen en het campagneteam van Trump.

Mike Pompeo, tot nu toe hoofd van de CIA, wordt nu minister van buitenlandse zaken. “Hij zal het fantastisch doen!”, tweette Trump. Als hoofd van de inlichtingendienst wordt Pompeo opgevolgd door zijn plaatsvervanger Gina Haspel, de eerste vrouw in die functie. De CIA krijgt daarmee de vierde leidinggevende sinds begin vorig jaar.

De nieuwe minister van buitenlandse zaken zal veel op zijn bord krijgen: de verhouding met Rusland is slecht, China stelt zich assertiever op op het wereldtoneel en de oorlog in Syrië lijkt uitzichtloos. Daarnaast moet de zeer delicate ontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un, waarschijnlijk in mei, voorbereid worden.