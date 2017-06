Trump schoffeert tv-presentatrice

Brzezinski verbleef rond Oud en Nieuw een paar dagen in Mar-a-Lago, Trumps luxe resort in Florida. Ze zou de president daar hebben willen ontmoeten, maar Trump wees haar af, twitterde hij. Hij haalde ook uit naar haar partner en medepresentator Joe Scarborough, die hij ‘Psycho Joe’ noemde.

De aanleiding voor de vuilspuiterij is dat Brzezinski zich deze week hardop afvroeg of Trump een ‘dictatuur’ aan het ontwikkelen was. De ‘Morning Joe’-show bericht de laatste maanden steeds kritischer over de president, terwijl Trump er tijdens zijn campagne nog kind aan huis was. Het programma werd er toen nog van beschuldigd dat het Trump te gunstig afschilderde. Maar die tijden zijn voorbij.

Het is een treurige dag voor Amerika als de president zijn tijd niet besteedt aan zijn werk, maar aan pesten, liegen en kleinzerige persoonlijke aanvallen. reactie MSNBC

Brzezinski reageerde niet rechtstreeks op de tweets. Wel twitterde ze een reclame voor kindercornflakes, met de tekst: ‘Gemaakt voor kleine handen’. Dit zou een verwijzing zijn naar Trumps kleine handen.

Storm van kritiek De president haalt wel vaker uit naar critici, maar dit keer stak een storm van kritiek op. De Republikeinse senator Lindsey Graham tikte Trump via Twitter op de vingers. "Uw tweet is een president onwaardig. Hij laat zien wat er mis is met de Amerikaanse politiek." Partijgenoot Ben Sasse kwam met een vergelijkbare reactie. Ook MSNBC reageerde boos. "Het is een treurige dag voor Amerika als de president zijn tijd niet besteedt aan zijn werk, maar aan pesten, liegen en kleinzerige persoonlijke aanvallen", aldus de zender in een verklaring. In januari had Trump nog aangeboden om een officiële toespraak te houden op het geplande huwelijk van de twee presentatoren. Maar Brzezinski weigerde. Ze vond de sfeer toen al te ver verziekt, nadat Trump het duo op twitter had uitgemaakt voor ‘twee clowns’ en haar had gekwalificeerd als ‘onzeker, neurotisch en niet erg slim’.

