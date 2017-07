Trump schept duidelijkheid over zijn muur, maar niet over het klimaatakkoord

Het is een belangrijke campagnebelofte van Trump: de muur die hij wil laten bouwen tussen de Verenigde Staten en Mexico. Een "grote, mooie muur met een grote, mooie deur" tussen de twee landen moet voorkomen dat illegale immigranten uit Mexico naar de VS komen.

De grens tussen beide landen is ongeveer 3.000 kilometer lang. Tot nu toe bleef Trump vaag over hoe die muur er precies uit moet komen te zien en hoe lang en hoog de muur moet worden, maar gisteren kwam daar dan toch iets meer duidelijkheid. Een muur met een lengte "tussen de 1.000 en 1.500 kilometer", is wat Trump betreft voldoende. "Er zijn immers ook natuurlijke barrières op de grens, zoals bergen en rivieren, en sommige delen van de grens zijn zo afgelegen dat daar geen mensen oversteken."

Kanttekening: nu al staan er hekken op ongeveer 1.000 kilometer van de grens.

Akkoord van Parijs Wat een andere belofte betreft, namelijk dat Amerika uit het klimaatakkoord van Parijs zal stappen, zorgde Trump gisteren plotseling voor onduidelijkheid. Met de nogal cryptische opmerking dat er "iets kan gebeuren wat betreft het akkoord van Parijs" zinspeelde hij op een beleidsverandering. "De VS moeten een leider zijn op het gebied van milieubescherming." Dat mag gerust een verrassing heten. Kort geleden zegde de Amerikaanse president het klimaatverdrag nog op. De VS trekken zich, is het plan, over vier jaar, op 4 november 2020, terug uit het akkoord. Macron hoopt Trump tijdens zijn bezoek aan Frankrijk alsnog te overtuigen van de noodzaak van het akkoord.

'Beautiful' Trump begon dat bezoek overigens met een compliment over het uiterlijk van Macrons vrouw, Brigitte Macron. "You’re in such good shape", zei hij, zo is te horen in een video van de ontmoeting. Vervolgens richt hij zich tot Macron om ook hem te complimenteren met het uiterlijk van zijn vrouw. Het is niet voor het eerst dat Trump het nieuws haalt met opmerkingen over het uiterlijk van vrouwen. Zo uitte hij eerder kritiek op de looks van onder andere zijn tegenkandidaat Hillary Clinton, Kim Kardashian en Heidi Klum. De Iers journalist Caitriona Perry kon echter op een compliment van Trump rekenen (zie onderstaande video). Op dag 2 staat voor Trump en Macron eerst in Parijs de viering van quatorze juillet, de Franse nationale feestdag op het programma. Vervolgens reizen de twee naar Nice, waar de aanslag van vorig jaar wordt herdacht. Lees ook: Bezoek Trump goed voor prestige Macron

