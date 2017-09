Trump reist naar door orkaan verwoest Puerto Rico na kritiek op hulp

De president gaat volgende week op bezoek. 'Puerto Rico is erg belangrijk voor mij', zei Trump dinsdag. Hij wees erop dat het eiland verwoest is en dat de infrastructuur er vernield is. Door de orkaan kwamen zeker dertien mensen om het leven. De president zal behalve Puerto Rico ook de Maagdeneilanden bezoeken. 'We doen er alles aan om de zwaar getroffen mensen van beide plaatsen te helpen.' Het was dinsdag voor het eerst in dagen dat de Amerikaanse president zich uitliet over Puerto Rico. Na de verwoestende orkaan Harvey in Texas en Irma in Florida was er sneller hulp van de Amerikaanse regering.



Kritiek op trage hulpverlening wees het Witte Huis echter van de hand, onder meer door erop te wijzen dat de havens en luchthavens dagenlang onbruikbaar waren. 'We hebben echt erg, erg hard gewerkt in Puerto Rico, maar het is moeilijk omdat het een eiland is', zei Trump, die de snelle hulp na Harvey en Irma benadrukte. 'We hebben de beste resultaten behaald in Texas en Florida en zullen dat ook doen op Puerto Rico. Maar het verschil is dat het een eiland is dat in het midden van een oceaan ligt. Het is een grote oceaan, het is een erg grote oceaan. En we zijn erg goed bezig.'



Havens heropenen

Vijf dagen na de doortocht van orkaan Maria zit het eiland nog bijna volledig zonder elektriciteit. Daarnaast staat een beschadigde dam op het punt om te breken. De Amerikaanse kustwacht en marine hebben al zestien schepen en tien vliegtuigen naar Puerto Rico en de Maagdeneilanden gestuurd, onder meer om havens te heropenen en waterwegen vrij te maken. 'We hebben al massale hoeveelheden voedsel en water en andere goederen naar Puerto Rico gestuurd en we blijven dat doen', aldus Trump.



Maria is dinsdag afgezwakt tot tropische storm. De meteorologen van het Amerikaanse instituut verwachten dat de windsnelheden de komende 24 tot 48 uur nog verder zullen afnemen. Maria bevindt zich momenteel ongeveer 260 kilometer ten oostzuidoosten van de kust van North Carolina met windstoten van maximaal 110 kilometer per uur.

Lees verder na de advertentie