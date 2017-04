Trump prijst rol EU na Brexit-referendum

In juni besloot Groot-Brittannië in een referendum de EU te verlaten. 'Ik had gedacht dat meer landen zouden volgen, maar ik denk echt dat de Europese Unie haar zaken op orde krijgt', aldus Trump. Hij prees de EU omdat de Unie 'het heel goed doet in de boel bijeenbrengen'. Volgens de Amerikaanse president heeft de Europese Unie zich de afgelopen maanden aangepast en is er een 'andere instelling om bijeen te blijven'.



In januari noemde Trump de Brexit in een interview met dezelfde krant 'geweldig' en voorzag hij dat andere landen ook uit de EU zouden stappen. Dat zette kwaad bloed in Europa. Deze week zei Jean-Claude Juncker nog dat Trump een toontje lager moest zingen in zijn Brexit-steun. De president van de Europese Commissie grapte dat hij onafhankelijkheidsbewegingen van Amerikaanse staten zou steunen. 'Als hij zo doorgaat, bevorder ik de onafhankelijkheid van Ohio en Austin, Texas.'

Noord-Korea wordt gewaarschuwd In het interview met de Financial Times praatte Trump ook over de spanning met Noord-Korea. De Verenigde Staten zijn bereid om unilateraal op te treden tegen Noord-Koreaanse nucleaire dreiging als China er niet in slaagt te helpen. De uitspraken lijken een voorschot op de ontmoeting van Trump met de Chinese president Xi Jinping komende week.



'China heeft een grote invloed op Noord-Korea. En China zal beslissen om ons te helpen met Noord-Korea, of om dat niet te doen', aldus de president. 'Als ze ervoor kiezen om te helpen, zal dat zeer goed zijn voor China, indien ze dat niet doen, dan zal het voor niemand goed zijn.' De VS zullen Noord-Korea bestrijden, zelfs zonder de hulp van China, aldus de president.

