Trump prijst niet-bestaand ‘Nambia’

Trump sprak daar, in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, met leiders van Afrikaanse landen.

De president prees de positieve ontwikkelingen op het Afrikaanse continent, zoals de succesvolle strijd tegen Ebola in Guinee en de efficiënte gezondheidszorg in ‘Nambia’. Verbaasde gezichten, want een land met die naam bestaat niet. Zambia wel, en Gambia natuurlijk.

Afrika heeft een enorm zakelijk potentieel. Ik heb zoveel vrienden die naar jullie landen gaan, om te proberen rijk te worden. D. Trump

In de tekst die het Witte Huis verspreidde, werd alles duidelijk. Trump bedoelde Namibië, ‘Namibia’ in het Engels, een buurland van Zambia. De president en de vice-premier van Namibië waren aanwezig bij de lunch.

Naast deze ‘slip of the tongue’ maakte Trump nog een opmerking die niet in goede aarde viel bij de aanwezigen: “Afrika heeft een enorm zakelijk potentieel. Ik heb zoveel vrienden die naar jullie landen gaan, om te proberen rijk te worden.” De president wachtte even op applaus of gelach, maar dat bleef uit.

