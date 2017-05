Trump prijst Duterte om drugsbeleid

Trump deed de uitspraak in hetzelfde gesprek waarin hij Duterte uitnodigde voor een bezoek aan Washington. De nieuwste onthulling is pijnlijk, omdat Duterte internationaal juist onder vuur ligt vanwege zijn harde aanpak van drugscriminelen. Sinds zijn aantreden zijn duizenden verdachten van drugsdelicten gedood.

"Ik wilde je feliciteren omdat ik hoor over de fantastische aanpak van het drugsprobleem", zou Trump hebben gezegd volgens de notulen. "Veel landen hebben dat probleem. Wij hebben een probleem. Ik wilde even bellen om te zeggen dat je het goed aanpakt."

Trump laat zich in de notueln ook uit over de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, die hij een 'gek met kernwapens' noemde. Trump schepte op over het militaire overwicht van zijn land op Noord-Korea. "We hebben een hoop vuurkracht. Meer dan hij. Twintig keer meer. Maar we willen het niet gebruiken."

Ook praat hij over twee nucleaire onderzeeërs. "We hebben twee onderzeeërs, de beste in de wereld", stelde hij. "We hebben twee nucleaire onderzeeboten. Niet dat we ze überhaupt willen gebruiken."

Een hoge Amerikaanse functionaris zei dat de regering de juistheid van de notulen niet in twijfel trekt. Hij weigerde een nadere toelichting te geven.

