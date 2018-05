Trump presenteert vierde samenzweringstheorie over Rusland-onderzoek

Daarmee dreef Trump een controverse op de spits tussen Republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden en het ministerie van justitie.

De Republikeinen eisen documenten uit het begin van het onderzoek van de FBI (en later speciaal aanklager Robert Mueller) naar contacten tussen Rusland en mensen in de campagne-organisatie van Trump. Die documenten, zeggen ze, kunnen aantonen dat het onderzoek echt een politieke heksenjacht is, zoals Trump al anderhalf jaar roept. De FBI zou iemand in de staf van Trump hebben laten infiltreren, een misstap die Trump eerder deze week 'erger dan Watergate' noemde.

Het ministerie wil de documenten niet geven, omdat het gaat om een lopend justitieel onderzoek, en omdat het geheime bronnen en methoden van de FBI kan onthullen.

Dat Justitie niet staat te trappelen om Trump te helpen, is niet zo vreemd. Het departement maakt weliswaar onderdeel uit van de regering-Trump, maar heeft traditioneel een onafhankelijke rol. Trump gelooft niet in die onafhankelijkheid, en laat dat in zijn tweet op twee manieren tegelijk merken. Hij wil zijn eigen wetshandhavers bevelen aan de eis van de Congresleden gehoor te geven. En hij verdenkt de wetshandhavers uit het tijdperk-Obama ervan, zich slaafs in dienst van Obama's politieke wensen te hebben gesteld.

De infiltratie-beschuldiging is al de vierde samenzweringstheorie die uit de kringen van Trump-verdedigers naar voren wordt gebracht tegen het Rusland-onderzoek.

Eerst was er verontwaardiging over het afluisteren van verdachten. Trump trok de conclusie dat president Obama opdracht had gegeven Trump Tower in New York af te luisteren, waar hij voor de verkiezingen woonde en campagne voerde. Maar alleen Carter Page werd afgeluisterd, een ex-lid van zijn campagne-organisatie.

Daarna lekten er sms-jes uit van een van de FBI-agenten die bij het onderzoek betrokken was. Deze Peter Strzok bleek weinig met Trump op te hebben, was daarin te lezen. Maar de lekken waren nogal selectief: ook op Democratische politici had Strzok de nodige kritiek. En Robert Mueller verwijderde hem uit het onderzoeksteam.

Memo

Vervolgens stelden Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden een memo op, waarin ze beweerden dat het hele onderzoek was begonnen op basis van een dossier dat een Britse ex-spion had gemaakt op kosten van de Democraten. Met name het feit dat een rechtbank op grond van dat dossier toestemming had gegeven om Page af te luisteren, zou schandalig zijn, omdat de rechtbank niet was verteld wie het had betaald. De Republikeinen leverden een gevecht met de FBI over openbaarmaking van hun memo, dat ze uiteindelijk wonnen. Maar het had niet het gewenste effect: er viel in te lezen dat de rechtbank wel degelijk wist dat het dossier een politieke achtergrond had, en dat er voor het afluisteren van Page ook nog andere argumenten waren geweest.

En nu is er dan die mogelijke spion in de Trump-organisatie, daar volgens de nieuwste complottheorie neergezet door zetbazen van een Democratische president. Op de nieuwszenders roepen de vertegenwoordigers en aanhangers van de president al weken dat de onderste steen boven moet komen. Zijn advocaat Rudy Giuliani zei tegen de Washington Post: "Ik weet niet waarom de huidige minister van justitie en de huidige directeur van de FBI een troepje afvalligen wil beschermen dat bij elkaar misschien twintig mensen telt."

De Democraten zouden de Rus­land-con­nec­tie kunnen openbaren dankzij een tip van iemand in de re­ge­ring-Oba­ma.

De aanwezigheid van zo'n spion zou er zelfs kunnen duiden dat de Trump-campagne er door de FBI ingeluisd is, zegt de Republikeinse afgevaardigde Devin Nunes, een van degenen die het hardst werkt om Trump in de Rusland-affaire vrij te pleiten. Net zoals de FBI potentiële terroristen pakt door nep-recruteerders van Al Qaeda op hen af te sturen, zo zou de spion Trump-medewerkers op het slechte, Russische pad hebben kunnen brengen, met het doel de president in diskrediet te brengen.

In de Wall Street Journal zet columniste Kimberley Strassel dat vermoeden in groter verband. Ze vindt de volgorde van enkele gebeurtenissen wat al te toevallig. In maart 2016 kregen twee van Rusland-contacten verdachte personen, Carter Page en Paul Manafort, functies in de campagne-organisatie van Trump. Rond die tijd stelde FBI-directeur James Comey de Nationale Veiligheidsraad op de hoogte van het onderzoek. "En wat denk je? In april huurt advocatenkantoor Perkins Cole (namens de Clinton-campagne) onderzoeksbureau Fusion GPS in, en Fusion GPS richt zijn aandacht op de Trump-Rusland-connectie."